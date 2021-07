TMW-Perkasi: “Elichik está fora? Faremos o bem da sociedade. Bopega é um dos nomes”

Tmw

CEO da Atalanta, Luca PercasiParalelamente à apresentação do novo uniforme de Bergamo, respondeu a algumas perguntas dos jornalistas presentes. Estas são as suas palavras, compiladas pela TMW: “Musso é um homem por quem tivemos uma oportunidade. Todos os anos procuramos trazer jogadores que sejam úteis para o crescimento do nosso projeto, e ele tinha essas características”.

Elicic vai ficar?

“É um jogador que deu muito ao Atalanta, do qual se falou no passado mas é um legado do clube. É um homem que nos deu muito, se houver oportunidades iremos avaliá-las, mas não há necessidade de pressa para resolver um problema, mas sim a vontade de fazer coisas para o bem da sociedade. ”

Pobega é o nome certo para sua força?

“São nomes diferentes. Começamos com uma equipe competitiva para atingir a meta da Atalanta, depois eles fazem parte do mercado: às vezes vendem, às vezes compram, mas esse mercado é muito especial e vamos ver se tem oportunidades. Entrando e saindo diretamente para continuar nosso projeto de crescimento. ”

Quais são os objetivos da Atalanta?

“Escrevemos muitas coisas, mas o nosso objetivo é a salvação, como sempre diz o meu pai. Dizemo-lo porque acreditamos e porque sabemos de onde viemos e conhecemos os nossos sacrifícios pela realidade do futebol italiano de pequeno e médio porte. Décimo primeiro ano consecutivo na Série A, este é o nosso Scudetto. “Ir para a Champions League equivale ao Scudetto, mas não temos que nos habituar. Somos Atalanta, e Atalanta sempre será titular, desde que estamos lá, com o objetivo de redenção. Ai de nós se houver ressentimento se este ano tivermos que alcançar resultados diferentes. Isso significa que a história desta sociedade não é respeitada. Viemos anos atrás. Isso nos fez mais felizes do que qualquer outro sonho. Tudo isso aconteceu com a cidade que sofreu mais do que qualquer outra realidade. Atalanta foi um motivo de esperança para o povo de Bergamo e os resultados entraram nas casas do povo de Bergamo, e isso é o mais importante ”.

Alguma notícia de atendimento?

“Nestes dias quentes temos de ter indicações bastante precisas para voltar a entrar em campo. Pensar em jogar a Champions League, uma oportunidade para continuar a aprender, no nosso estádio em Bérgamo é um sonho que nem sei se é verdade. Curva Sud? Estamos à espera que o município complete o processo de autorização. Falámos com eles porque desde que partimos e a Atalanta atingiu determinados objectivos, impuseram alterações ao que a UEFA exige. Intervém no projecto, mas temos a ideia 4 meses após o recebimento dos documentos. A obra continuará por muito tempo, não só será demolida a curva sul. Haverá também um estacionamento subterrâneo. ”

Você está enfrentando Gasperini?

“O confronto com o Gasperini é diário. Ele sente a responsabilidade do projeto Atalanta e a comparação nos leva a nos aprimorarmos e entendermos as oportunidades. O que você faz ou não, você faz para melhorar o clube. Dizer o que falta é difícil, dizer que estamos tentando trabalhar para mudar algo está certo, mas requer toda uma série de Elementos “.