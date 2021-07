Triestina-Roma 0-1 – O gol de Zalewski marca o sucesso de Giallorossi

O terceiro compromisso dos preparativos de verão da Roma – o primeiro a ser mostrado ao público depois dos que não foram transmitidos ao vivo contra Montecatini e Ternana – com os Giallorossi vencendo Christian Bocci na Triestina, em Trieste.

Como sempre, Vocegiallorossa.it Fornecer o texto ao vivo do desafio, bem como acompanhá-lo nas entrevistas pré e pós-jogo.

Triestina 0-1 Roma (49 ‘Zalowski)

Tristina (4-3-3): Mostrado (80 ‘russo); Rapisarda, Volta, Legy, Lopez; Giorico, Rizzo, Gato, Di Massimo, Gomez, Sarno.

Christian Bocchi

Roma (4-2-3-1): Fuzzato, Reynolds (45 Karsdorp), Ibanez, Kumpula, Trippi (45 Smalling); Bove (83 ‘der), Villar (45’ Dewara), Zaniolo (45 ‘Perez), Pellegrini (45’ Zalosky), Mkhitaryan (45 ‘El Shaarawy); Dzeko (45 ‘prefeito).

Jose mourinho

a outra metade

90 ‘+4’ – Fim da partida: a Roma venceu a Triestina por 1 a 0 com gol de Zalowski no segundo tempo.

90 ‘+ 3’ – Uma oportunidade para El Shaarawy que recebe na orla da área de Karsdorp, mas está se movendo mais alto.

90 ‘- Nesta final, a Roma joga em campo com o resultado de 4-1-4-1.

89′- Grande inspiração de Ciervo, que está perto de marcar com um diâmetro que toca a trave.

85′- Uma chance para a Roma com o Karsdorp na área de El Shaarawy, que tentou duas vezes, mas não encontrou um resultado limpo no gol.

83′- Mudança em Roma: Outside Bove, Inside Ciervo.

82′- Boa trama para a Roma, com El Shaarawy se ampliando na direita para Karsdorp, que tenta um passe rasteiro, mas a bola é recolhida com uma pegada baixa pelo goleiro adversário.

80′- Tristina muda de goleiro: Rossi substitui o show.

76′- Buff sofre de uma entrada muito difícil no meio-campo, felizmente ileso.

74′- Buff tenta do lado de fora, mas seu tiro termina muito rápido.

73′- El Shaarawy tenta lançar Perez fundo, mas é bom em bloquear a defesa de Tristina.

65′- Punição de Carles Perez que acaba na barreira, o espanhol volta a acertar os adversários na recuperação.

49 ‘- Gol da Roma! Zalewski repete o chute de El Shaarawy e coloca o Gelorossi na frente.

47′- Chance de Roma: Mayoral começa dois degraus acima

45 ‘ A primeira posse dos proprietários de terras.

45 ‘ – Mudanças em casa, Roma: Reynolds parte para Karsdorp; As saídas de Tripi e Smalling entram conforme Ibanez se move para a ala esquerda; Diawara ocupa o lugar de Villar; Fora do quarteto ofensivo com Mhikeitarian, Pellegrini, Zaniolo e Dzeko abrindo caminho para El Shaarawy, Zalosky, Perez e Mayoral.

primeira metade

45′- A primeira metade termina.

40′- Pena Multa de Pellegrini: Apresentação Artística de Oedfredi.

38′- O primeiro remate à baliza para a Roma: Zaniolo encontra Dzeko na zona onde remato e rejeita o bom Oudefredi.

30 ‘- Punição severa na área dos peregrinos que quase encontraram Mahkiyaran livre para chutar uma pedra da porta.

19 ‘- Primeira chance da Roma: Buff expande-se para a ala para encontrar Reynolds, que inicialmente monta a zona intermediária para encontrar o cabeceamento de Pellegrini, que termina bem acima da barra.

12′- Bela troca entre Dzeko, Pellegrini e Zaniolo: o camisa 22 cai na área, mas o árbitro não é pênalti.

5 ‘ – Ele partiu da defesa Ibanez em busca de corte na área através das saídas e blocos de Dzeko e Ovidi.

1 ‘ – Roma começa o jogo.

antes da partida

18h40 – Pré-jogo especial em conversa com Vito Scala e Thiago Pinto.

18:09 – O Giallorossi chega ao estádio Nerio Rocco, em Trieste.

17:40 – A Roma parte para o estádio Nerio Rocco, em Trieste.