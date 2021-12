Guardiola insulta Bielsa e Manchester City com uma vitória massiva: 7-0!

Antes do décimo sétimo dia de Liga Premiada a Cidade de Manchester Não saia de casa por Leeds em Marcello Bielsa O time de Guardiola venceu por 7 a 0, já provando os três pontos no primeiro tempo graças aos gols que você marcou Foden às 8 ‘, de Grego aos 13 ‘e De Bruyne em 32 min. por segundo selo de 45 ‘ Mahrez, O segundo gol do meio-campista belga e gols que e pedras . O primeiro lugar do Citizens e expansão para +4, com mais uma partida, é confirmado sobre o Liverpool em segundo lugar na classificação. A segunda derrota consecutiva para o Leeds que se manteve na 16ª colocação com 16 pontos, com o Bielsa Pela primeira vez em seu assento 568. Em sua carreira perdeu uma partida com este resultado. Três pontos externos para Villa Aston em steven Gerard , que é 2-0 à frente de Norwich obrigado objetivo Ramsey Aos 40 minutos e duplas Watkins Todos os 88.

Premier League, classificação e resultados

Manchester City venceu Leeds

a Manchester piquenique em Leeds: termina com um placar de 7-0 no Estádio Etihad, onde a equipe de Guardiola encontrou a primeira e a segunda vitória já no primeiro quarto da hora: a hora 8 minutos. Foden Para dar aos cidadãos a liderança por meio de um instantâneo preciso da borda da área. Cinco minutos depois, é Grego Dobro: O meia-ofensivo da Inglaterra, que hoje saiu vago no ataque central, é bom em dar uma cabeçada em Mslieh com um cruzamento certeiro de Mahrez na área. No 32º minuto, o jogo está efetivamente acabado: é De Bruyne Para assinar 3-0 com vocên finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. No segundo tempo, o anfitrião do Poker chega aos 49 minutos, quando Mahrez Ele recebe de fora da área de Ilkay Gundogan e chuta que foi defendido por um dos zagueiros, e novamente zombou do goleiro do Leeds. Aos 65 ‘novamente De Bruyne Com um excelente remate por baixo da trave, marcou 5-0 aos 74 minutos pedras O curto rebote de Mesler rebateu para a rede e marcou 6-0. Também há espaço para o sétimo gol que ele assinou que Cabeçalho do canto de Foden.

Aston Villa, três pontos fora de Gerrard contra Norwich

Três pontos externos paraVilla Aston A partir de Steven Gerrardque excede 2-0 dias Norwich. e Ramsey Para abrir o placar: aos 40 minutos, o meio-campista da Inglaterra recebe de Watkins que lançou no contra-ataque, dribla dois adversários e derrota o inocente Kroll com a direita. Em 88 ‘o mesmo CAtkins Chukwimica atravessa a área e esfaqueia o goleiro inocente da direita e fecha a partida. O Villans avança com estes três pontos para 22 pontos na sétima posição, enquanto o Norwich continua na última posição com dez pontos, empatado com o Newcastle.

