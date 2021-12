Euroliga, AC Milan – Panathinaikos 75-54 – La Gazzetta dello Sport

Raça

Comece em um ritmo acelerado para ambas as equipes, Macon responde a Hines e Shields, 6-6. Sem medo, o Panathinaikos tenta atacar com força a defesa do Milan, com as brancas marcando 9 a 10. Olympia que tem excelentes proporções ofensivas, mas sofre de ataques macon na outra metade, 13-13. A intensidade defensiva da partida com o protagonista Mili aumenta entre o Milan, os gregos respondem com a mesma moeda e ainda mantêm a cabeça à frente após os tonéis de Kasilakis e Bouchorridis, 15-19. Hall, Daniels e Rodriguez fornecem a velocidade e a engenhosidade para o ataque vermelho e branco, e o espanhol ajuda com o beijo que Millie vira com uma enterrada de paridade, 21-21. Chacho não para e atira a flecha com uma bomba, os convidados não desistem e contam com a energia de Evans e Sant-Roos, 27-27. Estranhos em Milão mordem e tornam as conclusões do verde e do branco mais complicadas, o Olympia antes do longo prazo, 33-29. O Milan corre após o intervalo com a mão de um rápido Millie o principal componente que dá a primeira vantagem de dois dígitos aos donos da casa, 40-29 carimbado por Delaney. Preso pelo AX do ex-Barcelona, ​​Hall testemunha a fuga dos soldados do técnico Messina, por 45-29. Perry tenta sacudir Albana, a área de Alfeneiros do técnico causa algum constrangimento ao ataque do Milan, Evans traz de volta os atenienses, 45-37. O raio que Rodriguez parou imediatamente em conjunto com o enorme Haines, Olympia, a dona da partida na penúltima sirene, 57-42. Os gregos não cedem em tentar voltar com Kasilakis e Papapetrou, e White assina o novo número menos 10, 59-49. A influência de Hall na casa de Milão foi significativa, as improvisações anteriores de Bamberg deram nova vida a AX, 66-49. É o ombro decisivo enquanto a exibição pessoal de Hall continua, Pana cai para -18, 69-51. Final em Velvet para Milan administrando discretamente as tentativas de retorno de Bana, por Shields, estribos, 72-54.

Milão: Hall 19, Heinz 14, Millie, Daniels E. Shields 9

Panathinaikos: Macon 14, Perry 7, Kaselakis, White 6