Mourinho a Portugal, Al-Ittihad insiste: Rui Jorge é o substituto

Portugal insiste em José Mourinho. A poucos dias do fim da relação com Fernando Santos, a federação estuda várias possibilidades de substituição do treinador (vencedor do Euro 2016 e quarto-de-final do Mundial que acaba de terminar) e ainda o nome que mais entusiasma é o de O especialligado à Roma por contrato até 2024. Os lusitanos estão a tentar e querem uma resposta rápida, mas Para Mou, seria difícil decidir em pouco tempo Principalmente na atual temporada. Se disser “sim” à proposta da seleção, então será necessária a autorização da Roma para dar ao seu treinador a possibilidade de uma dupla função, situação que nunca aconteceu em Itália e o precedente mais próximo e importante é o ligado a Guus Hiddink, que já foi técnico da seleção russa e técnico do Chelsea ao mesmo tempo. Outros casos importantes antes dele são Terim e Sir Alex Ferguson.

alternativo

Se a federação não conseguir convencer Mourinho, a escolha pode recair no banco Roy JorgeAtualmente é o treinador da Seleção Portuguesa de Sub-21. Perfil interessante, mas definitivamente menos impactante do que O especial.