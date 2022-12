EWFT: Final Falconara-Benfica em directo às 21h00 na Sky Sports

No PalaBadiali, caiu o pano para a sexta edição do Campeonato da Europa Feminino de Futsal. No pódio está Futsi Atlético Navalcarnero

Uma noite com gostinho de heróis Falconara. em PalaBadiali com pontapé inicial aos 21, em Sky Sports ao vivoOs compatriotas do presidente Marco Pramucci estão enfrentando benfica no finalCampeonato Europeu de Futsal FemininoAgora em sua sexta edição. Enquanto isso, o Atlético Navalcarnero Futsi subiu ao pódio ao vencer o Diack por 6 a 2 no período da tarde. Quinto para Poznań, 3-1 em DRS Vifje. Atualizações e acompanhamento completo do serviço.

DEAC-FUTSI ATHLETIC NAVALCARNERO 2-6 (ponto 0-2)

DEAC: Koplari, Csepregi, Pocsik, Nagy, Krascsenics, Uveges, Fulop, Gajzago, Horvath, Sovany, Czegeny e Torma. todo o mundo

NAVALCARNERO ATHLETIC FUTSI: Belen, Balbuena, Nayara Gutierrez, Ari, Leyte, Ayre Córdoba, Ami Romero, Maria Sanz, Lucia Rodriguez, Laura Córdoba, Van Sotelo, Lorana, Pilar, Nayara Martin, Tsepa. todo o mundo

pt 1’25” Romero (P), 9’14” Auto. Csepregi (F); st 1’30” Romero (F), 2’09” Luchi (F), 5’11” Krascsenics (D), 11’16” Sotelo (F), 14’36” aut. Csepregi (Feminino), 16′ 12″ Krascsenics (D)

Poznan 3-1 DRS Vifje (2-0 pontos)

Poznań: Dwijka, Laskowska, Koleczka, Sawica, Kniesack, Liechtenstein, Zajac, Malińska, Czodzińska, Grzybuska, Fronczak, Ostrowska, Sotkowska, Wojtkoviak, Schultens, Duch, Weltrop, Prurens, Grorin, Arendz, Spyker, Koster, De Jonge, Vegter

Artilheiros: 5’30” Kuleczka (P), 16’57” Sawicka, ponto 5’14” Kuleczka (P), 9’34” De Groen (D)

Árbitros: Giacomo Favorini (Macerata), Mattia Montanini (Fermo), Cronômetro: Francesco Broschi (Ancona)

segunda-feira, 19 de dezembro

b) FUTSI ATLETICO NAVALCARNERO-PoZNAN 9-2

a) Cidade de Falconara – DRS VIFJE 12-1

terça-feira, 20 de dezembro

b) Benfica – Poznan 10-0

A) Falconara City Diack 2-0

quarta-feira, 21 de dezembro

a) DEAC-DRS VIFJE 1-0

b) FUTSI ATLETICO NAVALCARNERO-SL BENFICA 3-8

Quinta-feira, 22 de dezembro

5º/6º finalista POZNAN-DRS VIFJE 3-1

3º/4º finalista DEAC-FUTSI ATLETICO NAVALCARNERO 2-6

1º/2º lugar Cidade Falconara, Benfica