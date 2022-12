Renovação de Liao: a data exata para o encontro entre AC Milan e o agente | primeira página

renovação de contrato Rafael Lião No topo da lista de prioridades para todos os torcedores do Milan. O contrato português expira em 30 de junho de 2024 e longas e exaustivas negociações começaram há muito tempo com os dirigentes rossoneri para uma tentativa de extensão. A partir de agora, a convenção ainda está muito longe, e aqui está o porquê A data da próxima cúpula já foi marcada com seu advogado, Ted Dimvola.

distância: depois – Há um distanciamento, apesar dos muitos rumores e anúncios no último período de Leao, que também tem enviado mensagens de carinho ao Milan pelas redes sociais, e de seus companheiros, Pioli e da diretoria que pressiona pela renovação.. Maldini e Massara tentam elevar os números Mais de 6 milhões de limites para 7 bônus incluídos, mas eles conseguiram As propostas que pairam sobre a cabeça dos portugueses ultrapassam as dezenas e complicam o acordo.

reunião agendada – A próxima reunião vai reafirmar as posições das partes e, se possível, tentar colmatar o fosso que existe hoje. Advogado Ted Dimvola retornará à Itália e Milão no início de janeiro. Com o mercado de inverno ainda aberto, esta cúpula também pode mudar o futuro das negociações de Leão e AC Milan em uma direção ou outra.