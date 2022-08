Sete medalhas diárias para um total de 52: grande Itália como sempre

Sete medalhas diárias e um campo de natação que manda a piscina de 50 metros de férias. Ele começou com o bronze no salto, sincronização do pódio, Matteo Santoro-Chiara Bellacani ficou em terceiro lugar com entusiasmo: 283,56 pontos, enquanto a dupla sueca Elias Petersen-Emilia Nilsson terminou em quarto com 283,50 pontos. O ouro foi para o alemão Los Massenberg-Tenza Bunzel com 294,69 pontos, enquanto a prata foi para o britânico James Hilati-Grace Reid com 290,76 pontos.

Na quadra de natação e logo em seguida uma medalha de prata para Leonardo Diplano no 50º estilo livre com o tempo de 21″ 60. No 50º bruços, Benedetta Pelato teve que se render ao lituano Rota Milutit, conquistando a prata em 29″ 71. Thomas Secon conquistou a medalha de ouro com emoção nos 100 metros costas e triunfou nos 21 de 52 polegadas, apenas três centavos à frente do grego Apostolos Christo. Ilaria Cusinato conquistou o bronze nos 200m borboleta em 2’07” 77, enquanto Alberto Razzetti ficou com a prata nos 200m medley em 1’57” 82, apenas um décimo atrás do húngaro Hubert Kos. Outra medalha também para Simona Quadrella, mas desta vez é de prata com 4’04” 77 atrás da alemã Isabel Marie-Goose. O estádio mantém o último rugido da corrida mista 4x100m vitoriosa com Thomas Ciccone, Nicolo Martinenghi, Matteo Revolta e Alessandro Merisi. No final, chegaram 35 medalhas do tanque (13 de ouro, 13 de prata e 9 de bronze). Existem 52 (!) Um total.