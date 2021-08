“Estou pronto, posso jogar agora”

No final do treinamento de hoje, Felix Correa se reuniu com repórteres para uma entrevista com a imprensa no Centro Esportivo Collecchio.

“Um bom grupo está se formando aqui, e todos estão me ajudando desde que estou aqui para poder me expressar da melhor forma e tornar tudo mais fácil para mim. Sim, me sinto 100% pronto, trabalhei esses dois semanas e acho que posso dar minha contribuição, se necessário. “Mariska? Falei com algumas pessoas, e todas me disseram que ele é bom, que está com a cabeça certa; também vi as entrevistas de Guardiola sobre Marisca, Agradeço a forma como ele treina e trata os jogadores. ”

“Cristiano Ronaldo? Trabalhar ao lado dele foi uma grande experiência, conversamos todos os dias, ele me motivou muito e eu aprendi muito com ele: Por outro lado, estamos falando de um clube que teve ou tem entre suas fileiras bastante experiência pessoas como Buffon, Chiellini, Bonucci; foi definitivamente muita experiência para mim. Jogar na terceira divisão no ano passado me ajudou a mudar minha mentalidade, assim como o futebol. Posso jogar à esquerda e à direita, bem como na posição usual do número 10 “

“Buffon é uma pessoa bonita, costuma brincar e traz emoções positivas, é uma lenda do esporte e vai ajudar muito a equipe. Não será uma temporada fácil, estamos trabalhando para trazer o Parma para a Série A, mas temos que nos manter focados neste torneio, porque será difícil. Eu costumo atirar com o pé direito, mas também posso brincar com o esquerdo. Aqui em Parma houve muitos portugueses importantes, o último deles sendo Bruno Alves que é um grande profissional e antes dele Cotto, Conceição, Paulo Sousa: são todos grandes jogadores