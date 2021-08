Série A x La Liga: Parede x Parede com a FIFA em partidas da seleção nacional

Era esperado, chegou. Depois da Premier League inglesa e da Liga espanhola, a Liga Serie A também entrou em hiato para as seleções em setembro de 2021, enfrentada por clubes que há muito temem perder seus jogadores, devido a viagens a países pertencentes às zonas vermelhas. Infecção por Covid-19. “A Liga Nacionale Professionnel Serie A anuncia – lendo o comunicado divulgado no mesmo dia – que apoiará a decisão de seus clubes em todos os lugares de não liberar jogadores convocados por seleções para jogar em países que retornam à Itália. A Itália retornará ao isolamento de crédito de acordo com as disposições das disposições da lei aplicável com relação ao vírus SARS-CoV-2. Uma posição forte compartilhada pelas potências do futebol europeu, com a diplomacia da FIFA já em ação: Gianni Infantino, de fato, pediu ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson para suspender as restrições de quarentena para permitir que os jogadores viajem para países em risco. É difícil chegar a uma solução desse tipo, de ponta a ponta (além disso, os torneios chamam as mesmas bandeiras da FIFA) realmente parece estar ao virar da esquina.