Da Inglaterra a Portugal (frio), notícias em sites estrangeiros

Notícias de demissão Mourinho Ele já excursionou pela Europa. Todos o apresentam, sobretudo em Inglaterra, e com as manchetes habituais que sempre caracterizaram o trabalho dos tablóides ingleses. “José foi novamente absolvido“abre o Daily Mail, enquanto o The Sun publica uma triste foto do Special One com as palavras 'Não fique, José'.” O Special One logo será visto novamente por aqui, já que sua casa é em Londres, e, portanto, parecerá partir brevemente antes de ter outra experiência em outras partes do mundo.

Frio em Portugal

Mas em Portugal a notícia não chegou aos jornais online. Talvez porque Mourinho se recusou a assumir o cargo de seleccionador nacional em Dezembro de 2022. Esta decisão pode não ter sido bem recebida por alguns. Tanto A Bola quanto o Record o têm em sua página inicial, mas é preciso rolar para baixo para encontrá-lo. Mas isso não acontece em Espanha: tanto para o AS como para a Marca, vale a pena destacar a demissão de Mourinho. E sim, foi a última vez que fiz isso O especial Ele não foi absolvido, portanto é apropriado dar o devido peso. Porém, todo mundo usa manchete seca, notícia e nada mais, e não se pode inventar nada nessas ocasiões. Em França, é claro que a decisão Friedkin O L'Equipe também levou em consideração: “Mourinho e Roma, acabou”, manchete francesa. O Bild também publica notícias na página inicial de seu site. Como o segundo de todo o jornal.

