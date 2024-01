Eu nunca conheci um covarde assim

para'Reino da Arábia Saudita para Roberto Mancini Apareceu pela primeira vez em Copa da Ásia Com uma vitória difícil sobreSultanato de Omã, com o gol chegando a 2 a 1 nos acréscimos. Um sucesso reconfortante para o treinador italiano, que se encontra no centro da polémica devido às suas decisões recentes. Com um clima pesado Também alimentado por algumas declarações muito fortes da lenda do futebol árabe Yasser Al-Qahtani.

A marcha que antecedeu a partida continental foi caracterizada pelo alvoroço provocado pelas palavras do ex-técnico da seleção nacional. o último 6 jogadores acusados ​​de se recusarem a jogar pela selecção nacional Por razões muito específicas, ligadas à vontade de ter as garantias aplicáveis ​​como proprietário. Mancini queria provar que segurava firmemente nas mãos as rédeas da Península Arábica, escolhendo a revolução e exigindo liberdade nas suas decisões.

Durante reunião nos estúdios beIN Sports, Yasser Al-Qahtani falou sobre o assunto antes da partida. Ex-jogador considerado um ícone do futebol árabe, com 108 partidas disputadas, 42 gols marcados pela seleção e a alegria de conquistar a medalha de prata na Copa Asiática de 2007.

Quanto vale ganhar a Supercopa da Itália 2023: o prêmio em dinheiro da Final Four na Arábia Saudita

A Turma de 1982 mostrou que não acreditou no relato de Mancini, usando termos muito duros: “Como jogadores, já passamos por muitas situações e desentendimentos, seja com treinadores ou com jogadores, mas nunca conheci Alguém mais covarde que Mancini“Um treinador covarde mostrou que não merece liderar esta equipe e que é uma pessoa desrespeitosa.”

Mancini fica muito irritado durante a partida entre Al Jazira e Omã READ Live Market - Milan quer fechar na frente de Bakayoko. Turin, The Idea of ​​Manolas. Mbappe: "A Liga Francesa não é a melhor liga." Paris Saint-Germain em Richarlison. Juventus e Ronaldo ainda esperam sair. Inter paga para Belotti

Al-Qahtani quis desmentir o que disse o treinador italiano:Sem qualquer evidência. Mas uma das características de um líder é que ele deve proteger aqueles que estão sob sua gestão, em vez de Ele desistiu dos jogadores Pelo qual conhecemos o serviço de futebol saudita. Pelas suas declarações, você sabe que ele é um mentiroso, em virtude de ter escolhido o momento, como o encontro com Al-Ghannam que ocorreu há um mês.”

Por que então Mancini faz uma pergunta “velha”? Segundo o ex-atacante, há um plano específico por trás disso, que é dar adeus à Península Arábica. “Assim, Mancini tenta obter a cláusula penal. Ele quer ir embora. Ele fez graves acusações contra os jogadores por causa do seu patriotismo. Ninguém tem o direito de fazer isso e exijo que seja aberta uma investigação para verificar o assuntoQuem sabe se esta vitória sobre Omã restaurará alguma paz no difícil lar árabe?