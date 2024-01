Portugal x Noruega, Campeonato Europeu Sub-19: onde assistir na TV

Portugal e Noruega vão disputar a final do Campeonato da Europa de Sub-19 num jogo importante. Veja onde ver na TV e muito mais.

Portugal – Noruega, meia-final do Campeonato da Europa de Sub-19

O jogo entre Portugal e Noruega é um espectáculo maravilhoso, já que o seleccionador português Joaquim Milheiro procura “intensidade, mentalidade e continuidade” na sua equipa.

Após uma vitória por 2-0 sobre a Polónia na fase de grupos o jovem português provou que possui essas qualidades vencendo os dois jogos seguintes e Ele ficou em primeiro lugar no grupo.

lá NoruegaDepois de um empate sem gols com a Espanha na última partida do grupo Ele terminou em segundo lugar no Grupo B. Esta meia-final representa um feito histórico para a seleção norueguesa, que nunca chegou às meias-finais do Campeonato da Europa de Sub-19 ou mesmo às meias-finais da UEFA a nível juvenil desde a competição de 1992 (então chamada de Sub-18). ).

Portugal tem uma longa tradição de qualificação para as meias-finais sete vezes, a mais recente em 2019, antes de defrontar a Espanha na final em Yerevan. Os portugueses venceram o campeonato em cinco ocasiõesmais recentemente em 2018.

Apesar da tradição positiva de competição, O defesa português Miguel Valle confirmou: “Não sentimos pressão, só queremos sonhar.” A seleção portuguesa está pronta para enfrentar uma Noruega determinada e entusiasmada como nunca antes.

Portugal-Noruega, meia-final do Europeu sub-19: que pode ser vista na TV e em direto

Portugal e Noruega competem para chegar à final do Campeonato da Europa de Sub-19 e será um jogo emocionante. Ray adquiriu os direitos de todo o concurso, mas não transmitiu a partida ao vivo pela televisão.

A única maneira de assistir será por meio de transmissão ao vivo no Rai Play Conectando-se ao site ou baixando o aplicativo oficial em qualquer dispositivo compatível.

Quando e onde jogar

A meia-final do Campeonato da Europa de sub-19 será disputada entre Portugal e Noruega Quinta-feira, 13 de julho, às 18h, no Estádio Toni Pezzina, em Paola, em Malta. As duas equipes se preparam para a batalha para continuar acalentando o sonho da conquista do título.

A escalação esperada para o jogo entre Portugal e Noruega

Joaquim Milheiro jogará pela seleção de Portugal no 4-2-3-1. Ribeiro estará no gol e será defendido por Márquez, Pras, Ribeiro e Esteves. No meio-campo houve espaço para Sá e Da Rocha, enquanto no meio-campo ofensivo, atrás de Hugo Félix como único ponta-de-lança, o sinal verde foi dado à qualidade de Diogo Preoste, Borges e Rodrigo Ribeiro.

Noruega responde com um plano 4-3-3. Solheim e Egeli começarão na frente de Rey nas pistas e Hürrem e Hopland na defesa central. No meio-campo, Roldsoy atuará como goleiro principal, e ao lado dele estarão Proud e Odegaard. Na frente, o Tridente será composto por Sivertsen, Varas e Bassi.

Portugal Sub-19 (4-2-3-1): Ribeiro; Márquez, Brás, Ribeiro, Esteves; Sim, da Rocha. Diogo Preost, Borges, Rodrigo Ribeiro; Hugo Félix. CT: Joaquim Milheiro.

Noruega Sub-19 (4-3-3): RE; Solheim, Pirâmide, Hopland, Egeli; Braud, Roldsoe, Odegaard; Sivertsen, Firas, Bassi. CT: Luis Pimienta.

Leia também: Quem é o novo zagueiro do Inter, Besek, de Aarhus?

Previsão

Chegámos à fase decisiva do Campeonato da Europa sub-19. A primeira meia-final colocará, portanto, Portugal contra a Noruega, uma das favoritas à vitória final e a forasteira que agora quer sonhar pelo caminho.

Até agora, o Team Melheiro provou ser um verdadeiro navio de guerra e não tem intenção de parar. Por outro lado, a equipa de Pimenta também quer continuar a impressionar e certamente não será fácil de ser batida.

Segundo as principais agências de apostas, tendo em conta a qualidade da equipa e todos os factores, Portugal começa como favorito.

Leia também: Super oferta de Pogba chega da Arábia Saudita: Aqui estão os números