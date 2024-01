Dois jogadores estrangeiros do Inter foram denunciados

“Ameaças, violência privada e violação da privacidade, com a circunstância agravante do envolvimento de diversas pessoas”: Estas são as cobranças feitas pelo Totino Law Firm e contidas em Foi apresentada queixa contra dois jogadores do Inter ao Ministério Público de Milão, que terá agora de decidir quais os crimes a incluir em qualquer processo criminal.. A denunciante é representada pela advogada Francesca Totino, e Simone Totino, chefe de assessoria de imprensa da empresa, contou ao Tuttosport o ocorrido. O episódio em questão remonta ao dia 6 de janeiro, dentro da boate de Hollywood, na noite seguinte ao jogo do San Siro contra o Verona.

“Dentro de campo havia muitos jogadores de futebol do Verona e do Inter -A história de Totino- Por volta das 16h15, nosso cliente estava no caixa particular e acendeu a luz de seu smartphone para verificar o pagamento. Uma figura alta e loira não identificada imediatamente se juntou a ele para perguntar se ele havia tirado fotos dos jogadores de futebol presentes, o que ele imediatamente negou. “Neste momento cabe aos atletas envolvidos”. Tudo acabou? impossível.

