Antigos estádios italianos com vista ruim. Apenas 24% são de propriedade de equipes e 80% estão no exterior

Os estádios italianos são em média antigos, com baixo nível de manutenção e baixa qualidade de imagem. A imagem sombria da flora de nosso país emerge do livro.Estádio do futuro“, elaborado por Marco Casamonte e Massimiliano Ghiberti, com base em um projeto do Diretor Geral da Liga Serie A, Luigi De Cervo. O volume foi apresentado por ocasião da conferência “O Futuro dos Estádios na Itália”, realizada no Salão d’honneur Foro Italico Cones em Roma”.A idade média dos estádios na Itália é de 68 anos – explica o arquiteto Casamonti, que entre outras coisas realizou a remodelação da Dacia Arena em Udine. A idade média na Alemanha é de 38 anos, enquanto na Inglaterra a idade média é de 35.“.

Na Itália, os estádios são propriedade de apenas 24%.

“Outro dado significativo: na Itália, a porcentagem de estádios pertencentes a clubes (ou com licença de uso de longo prazo) é de 24%, considerando times da Série A e da Série B, enquanto na Alemanha e na Inglaterra o percentual é superior a 80%. . Qual é a consequência de tudo isso? Participação do público: na Itália cerca de 50% da capacidade, na Alemanha até 70%, na Inglaterra 90%“.

“Muitos elevadores italianos têm uma visão ruim”

“Muitos estádios na Itália ainda possuem uma pista de atletismo ao redor do campo de futebol. Isso significa que os torcedores, principalmente nos cantos, ficam muito distantes da ação do jogo, a distância entre a bola e o torcedor pode chegar a 180 metros e isso afeta seriamente a qualidade do cenário visual. Finalmente, aponte-o – conclui Casamonte – Um último grande problema: muitos estádios públicos italianos sofrem de graves deficiências de manutenção, o que obviamente complica ainda mais, dada a idade avançada de muitas dessas estruturas.“.

