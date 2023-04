Nadal foge de Monte Carlo: ainda não estou pronto

Madri, Espanha) -“Olá a todos, ainda não estou pronto para competir ao mais alto nível. Não poderei jogar um dos torneios mais importantes da minha carreira, o Monte Carlocom uma mensagem no Twitter, Rafael Nadal Anuncia sua derrota no Campeonato do Principado O que, como sempre, abre a temporada para grandes eventos de raquetebol no saibro.

Monte Carlo, concessão de Nadal

“Não estou em condições de jogar com garantias máximas“Isso revela o herói espanhol.”Continuo minha viagem preparatória, esperando voltar em breve“. sem retorno para monte carloportanto, para o ex-número 1 do mundo, ele ainda luta contra lesões coxa esquerda Ele foi tratado na partida da segunda rodada do Campeonato Aberto da Austrália E ele perdeu para MacDonald e isso também o obrigou a perder Indian Wells e Miami Masters 1000.