Sassuolo Torino 1-1, Juric: “Perdemos dois pontos, precisamos de mais sarcasmo”

O empate em Reggio Emilia não atrapalhou os planos de Turim, que seguem na esteira do trem rumo à Europa. Ivan Juric manteve o desempenho, exceto pelo resultado, Toro colheu menos do que plantou: “Não estou feliz com o resultado, meu time merecia a vitória, criamos muito mas não fomos pessimistas. No primeiro tempo hora tivemos que levar 2 ou 3 a zero e em vez disso ficamos para trás.” “Nessa altura não é fácil reagir mas conseguimos, recuperámos bem contra uma equipa com qualidade. Infelizmente queríamos vencer, uma excelente exibição, realmente muito ruim sobre o resultado.”