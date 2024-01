Portugal-Itália, Campeonato da Europa de Sub-19: onde pode ver na TV

Mais uma final, desta vez do Campeonato da Europa Sub-19. A Itália de Bollini enfrentará Portugal num jogo que deverá ser emocionante, e aqui é onde assistir na TV, a provável escalação e muito mais.

Portugal – Itália, final do Campeonato da Europa Sub-19

A Itália chegou à final do Campeonato da Europa Sub-19 graças aos golos de Lipani, Beselli e Vignato que eliminaram a Espanha e arrastaram os Azzurrini para o capítulo final da competição.

À sua frente está Portugal, que confirmou a sua superioridade absoluta nas meias-finais com uma vitória clara sobre a Noruega por 5-0. Os Lusitanos já venceram Poligny nestes Europeus Ganhar por 5-1Definitivamente não será uma partida fácil.

As duas equipas encontraram-se várias vezes na final, mais recentemente em 2018, quando Portugal venceu. Mas ele prevaleceu em 2003 Foi a Itália que venceu o Campeonato da Europa pela quinta vez Em sua história.

Ambas as equipes jogam um futebol proativo e divertido, as partidas geralmente terminam com muitos gols, por isso será uma partida emocionante. Veja aqui onde assistir na TV e ao vivo.

Portugal-Itália, final do Europeu sub-19: que pode ser vista na TV e com transmissão em direto

A Itália de Bollini quer realizar o sonho de vencer o Campeonato da Europa de Sub-19, mas não terá uma vida fácil com um Portugal sempre faminto. A partida será visível ao vivo, gratuita e exclusivamente nas redes Rai, principalmente em… Rai Sports No canal 58 do digital terrestre.

Alternativamente, você também pode acompanhar a final via transmissão ao vivo RaiPlay Entrando em contato com o site oficial ou baixando o aplicativo. Também neste caso a visualização será totalmente gratuita.

Quando e onde jogar

O jogo entre Portugal e Itália, final do Campeonato da Europa de Sub-19, será disputado Domingo, 16 de julho, às 21h, no Estádio Al-Katili, em Malta. Será o jogo mais importante da temporada azzurrini e uma oportunidade para o futebol italiano se redimir depois das muitas finais perdidas durante a temporada.

Possíveis escalações para Portugal e Itália Sub-19

O técnico de Portugal, José Lana, jogará com sua equipe 4-2-3-1. Diante de Ribeiro, a zaga será composta por Márquez, Brás, Ribeiro e Esteves.

Na dupla de meio-campo, com o objetivo de atuar como candidato e preparar a manobra, estarão Sá e Da Rocha desde o primeiro minuto. No trocarte, Ele sucedeu Hugo Felix como único atacanteespaço desde o primeiro minuto para Diogo Preost, Borges e Rodrigo Ribeiro.

Itália Bollini responde com 4-3-3. Na frente de Mastrantonio, nas pistas, Missouri e Regonesi largarão desde o primeiro minuto, enquanto no meio estarão Lorenzo e Alessio Delavalle.

No meio de campo, o Vaticante atuará como goleiro titular, com Haasa e Beselli tendo espaço ao seu lado. Daqui para frente o Tridente consistirá em Kayode, Esposito e Vignato.

Portugal Sub-19 (4-2-3-1): Ribeiro; Márquez, Brás, Ribeiro, Esteves; Sim, da Rocha. Diogo Preost, Borges, Rodrigo Ribeiro; Hugo Félix. CT: Lana.

Itália Sub-19 (4-3-3): Mastrantonio; Missouri, L. Delavallee, A. Delavallee, Regência; Biselli, Vaticano, Al-Ahsa; Kayode, Esposito, Vignato. Ct: Selos.

Previsão

Assim, o Campeonato da Europa de Sub-19 está a chegar ao fim. Chegados ao capítulo final da competição, podemos avaliar o assunto e dizer que apesar de tudo, Os progressos alcançados pela Azzurrini foram positivos.

Certamente não faltaram erros, bem como algumas quedas feias, principalmente a queda contra Portugal na fase de grupos, mas na final a história pode ser muito diferente.

Os portugueses são uma equipa muito forte e sempre demonstraram isso até agora, mas depois da vitória sobre a Espanha nada é impossível para os rapazes do Bolini. Segundo as principais agências de apostas, Portugal começa como favorito.

