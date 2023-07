Inter, estamos aqui para Onana no Manchester United | primeira página

Um negócio definitivo, faltando alguns detalhes a serem concluídos. As negociações terminam e o resultado final permanece inalterado. André Onana vai para o Manchester United, para se juntar ao seu treinador no Ajax Erik ten Hag. É uma questão de horas, talvez alguns dias, com o prazo previsto para segunda-feira. No fim de semana, aliás, o Inter E demônios vermelhos Eles encontrarão a convenção final que acabará com esse mercado de telenovelas: não a primeira e certamente não a última em Nerazzurri nas próximas semanas. O destino selou, então, com o camaronês deixando o Viale della Liberazione apenas um ano depois de chegar em transferência gratuita de Amsterdã.

O que está faltando – Guarda-redes nerazzurri já chegou a acordo com a administração inglesa: Contrato de 5 anos (no máximo 4 + 1) com salário superior a 6 milhões de euros por temporada. Então, o que falta para encerrar as negociações? Detalhes, questão de alguns milhões. Fim de semana passado eu demônios vermelhos Fizeram uma nova proposta de 55 milhões de euros – 50 + 5 bónus, muito próximo da avaliação de 60 milhões enviada pelos “nerazzurri” -: portanto, filtra-se o grande otimismo para fechar o círculo. Um ponto de convergência será encontrado, também levando em conta o generoso ganho de capital que os milaneses obterão com a venda de Onana. Percorrida esta distância, o Inter terá o rendimento necessário para se lançar no novo grupo de defesas extremos que entregará a Simone Inzaghi (tendo também em conta as despedidas de Handanovic e Cordaz e a chegada do terceiro solitário de Di Gennaro). Mas não só.

Lukaku Assault, novas edições 1 e 12 – O sacrifício, doloroso sim, mas absolutamente necessário, de Onana fará com que os cofres dos nerazzurri recuperem o fôlego com uma gestão que terá os fundos certos para marcar suas próximas tacadas no mercado de transferências do Inter. Tendo garantido Thuram, Frattesi e Biseck, eles fixam a venda de Onana, Será a vez de lançar ataques contra o especialista suíço Sommer, do Bayern de Munique, e o jovem ucraniano Tropin, do Shakhtar Donetsk. Para o suíço, isso seria suficiente para pagar sua cláusula de rescisão de € 6 milhões ou, no máximo, fazer uma oferta adequada para que os bávaros pudessem pagar em prestações – um modus operandi já adotado para a chegada de Pesek de Aarhus. -. Então o golpe vai cair para Trubin, cuja avaliação ucraniana é de cerca de € 35 milhões: Marotta não quer ir além de € 15 milhões, mas é claro que o produto da venda de Onana ajudará os nerazzurri a fechar um acordo com o Shakhtar. Por último, mas não menos importante, o Inter poderá reinvestir o valor para trazer Lukaku de volta ao Milan. Depois de rejeitar uma oferta inicial de € 30 milhões, o Viale della Liberazione está trabalhando para diminuir a diferença com o Chelsea – que continua exigindo pelo menos € 40 milhões, incluindo bônus -. As transações serão fechadas em até 3 dias, com o prazo final definido para segunda-feira, 17 de julho, data de início da rodada Blues nos Estados Unidos da América. Onana está no meio de um emaranhado Nerazzurri: vendê-lo abriria o mercado Nerazzurri, permitindo que Inzaghi chegasse às próximas contratações.