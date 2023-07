Fim de semana na Sky Sports Motors | SBK Itália, Fórmula E Roma, Indycar Toronto, Ferrari Challenge Portugal

chegando céu e se reuniram agora Mais um fim de semana com o protagonista italiano dos veículos de quatro e duas rodas.

lá Superbikes Volta a Bel Paese com viagem a italia Tudo será vivido ao vivo do circuito de Imola no Sky Sport Summer (canal 201), Sky Sport MotoGP, transmitido no NOW e não criptografado na TV8. A Itália também é protagonista em Fórmula Ecom a quinta edição doE-Prix de Roma No circuito de rua da EUR, também este ano com a corrida dupla compreendendo a Corrida 1 no sábado, 15 de julho, e a Corrida 2 no domingo, 16 de julho (Sky Sport Arena, Sky Sport Action e transmissão no NOW). Também um ótimo final de semana para Desafio Mundial Fanatec GT Que aterrissa em Misano pela quinta rodada do ano, ao vivo no Sky Sport Action e transmitido no NOW.

No exterior, domingo, 16 de julho, umSérie NTT IndyCarcom oIndy Toronto agendado Às 19h50 sobre Sky Sports F1 e transmissões ao vivo no NOW. Mesmos canais para a parte portuguesa de desafio Ferraricom Coppa Shell e Trofeo Pirelli ao vivo do Estoril.

De veículos de duas a quatro rodas, será um ótimo fim de semana para o Cars on Sky, com Atualizações contínuas Também no canal de notícias Sky Sports 24 E nas redes sociais oficiais da @funcionário

SBK: Passeio na Itália

AO VIVO SKY SPORT SUMMER E SKY SPORT MOTOGP ASSISTA AGORA GRATUITAMENTE NA TV8

sexta-feira, 14 de julho

10h25: FP1 Superbike

14h55: FP2 Superbike

sábado 15 de julho

9h40; Super Bowl SuperSport 300

10h20: Super Bowl Super Sport

11h05: Superpole Superbike

12h35: Primeira corrida da Super Sport 300

13h30: Pré-Superbike

14h: Corrida 1 Superbike

14h35: Pós-corrida

15h10: Primeira corrida SuperSport

domingo 16 de julho

10h45: Pré-corrida

11h00: Corrida Super Ousada

11h15: Pós-corrida

12h25: Corrida 2 Super Esporte

13h30: Pré-Superbike

14h00: Corrida de Superbike 2

14h35: Pós-corrida

15h10: Corrida 2 Supersport 300

Fórmula E, E Prix Roma

Na Sky Sport Arena, Sky Sport Action e fluindo agora

sábado 15 de julho

10h40: Corrida de qualificação 1

14h45: Antes da corrida

15h: Primeira corrida

16: Pós-corrida

domingo 16 de julho

10h40: Corrida de qualificação 2

14h45: Antes da corrida

15h: Corrida 2

16: Pós-corrida

GT WORLD CHALLENGE EUROPE – Misano Sprint Cup

Transmissão ao vivo no SKY SPORT ACTION e fluindo agora

sábado 15 de julho

domingo 16 de julho

SÉRIE NTT INDYCAR – INDY TORONTO

SKY SPORT F1 TRANSMISSÃO AO VIVO E TRANSMISSÃO AGORA

domingo 16 de julho

Desafio Ferrari – PortugalE

SKY SPORT F1 TRANSMISSÃO AO VIVO E TRANSMISSÃO AGORA

sábado 15 de julho

15h05: A antiga crosta de Cuba

15h20: Corrida Coppa Shell 1

18h10: À frente do Trofeo Pirelli

18h25: Corrida Pirelli Trophy 1

domingo 16 de julho

15h05: A antiga crosta de Cuba

15h20: Corrida Coppa Shell 2

16h20: À frente do Trofeo Pirelli

16h30: Troféu Pirelli 2

Verão italiano no céu

eu já fui O verão mais italiano de sempre na Casa dello Sport: ação ininterrupta do grande esporte em 360°, tudo isso será vivenciado na Sky e na transmissão ao vivo no NOW, para não perder um único minuto do rico programa de verão com muitos campeões italianos. Para torcer por todos juntos pelos grandes campeões da Azzurra, engajados em uma série de eventos incríveis, um canal dedicado está ativo no 201 (ao invés do Sky Sport Uno), Sky Sports Summer. Como sempre, a Sky Sports continuará a ser exibida até setembro Cobertura de primeiratransversal e multidisciplinar, obrigado qualidade da foto Nasceu em conto. Em particular, na época dos grandes eventos desportivos:

3 periódicos Entre o futebol e o vôlei: depois Finais da Liga das Nações da UEFA Futebol vencido por Espanha e Itália em terceiro lugar, não perca o vôlei com ele Liga das Nações de Voleibol FIVB . Fases finais dentro do cronograma De 12 a 16 de julho (feminino) e De 19 a 23 de julho (macho).

Entre o futebol e o vôlei: depois Futebol vencido por Espanha e Itália em terceiro lugar, não perca o vôlei com ele . Fases finais dentro do cronograma (feminino) e (macho). 3 europeu Com basquete, vôlei e hipismo: as meninas da seleção feminina de basquete abriram o curso de eventos, junho engajado com Basquetebol Europeu Feminino da FIBA . O segundo encontro verá o vôlei como protagonista com Campeonato Europeu de Voleibol Feminino – De 15 de agosto a 3 de setembro – e aqueles masculino agendado De 28 de agosto a 16 de setembro , os torneios a serem disputados na Itália, com exceção dos últimos quatro torneios femininos programados para Bruxelas. Pela Azzurra, o candidato número um será a Romênia na próxima Arena de Verona 15 de agosto . Em vez disso, os Azzurri farão sua estreia 28 de agosto em Bolonha. A terceira data europeia do Italian Sky Summer será em Milão e interessará aos entusiastas da equitação: De 30 de agosto a 3 de setembro no hipódromo Snai San Siro i Campeonato de Saltos FEI 2023 o Campeonato Europeu de Saltos de Obstáculos, dedica preciosidades aos desportos equestres.

Com basquete, vôlei e hipismo: as meninas da seleção feminina de basquete abriram o curso de eventos, junho engajado com . O segundo encontro verá o vôlei como protagonista com – – e aqueles agendado , os torneios a serem disputados na Itália, com exceção dos últimos quatro torneios femininos programados para Bruxelas. Pela Azzurra, o candidato número um será a Romênia na próxima Arena de Verona . Em vez disso, os Azzurri farão sua estreia em Bolonha. A terceira data europeia do Italian Sky Summer será em Milão e interessará aos entusiastas da equitação: no hipódromo Snai San Siro i o Campeonato Europeu de Saltos de Obstáculos, dedica preciosidades aos desportos equestres. 5 copa do mundo Entre natação, atletismo, esgrima, basquete e rugby: de 14 a 30 de julhoEncontro em Fukuoka, Japão Campeonatos Mundiais de Esportes Aquáticos. Evento que renderá 76 títulos mundiais, a Itália enfrentará um time cheio de talento. De 23 a 30 de julho, TODOS OS CAMPEÕES MUNDIAIS EM PISCINA: Mais Gregorio Paltrinieri, Niccolo Martinini, Tomas Ciccone, Benedetta Pellato, os históricos campeões do 4×100 medley que são capazes de alcançar a medalha de ouro à frente dos EUA e além. Mas antes de nadar, os protagonistas A partir de 14 de julho serão campeões mergulhando. Na primeira semana também Natação em águas abertassem esquecer Pólo aquáticocom Settebello e Setterosa no palco de De 16 a 29 de julho. de nadar para Cerca: de De 22 a 30 de julho No começo eu sou Campeonato Mundial de Esgrima Olímpico Milão 2023. grandes aspirações azuis também ai Campeonato Mundial de Atletismoagendado De 19 a 27 Agosto para Budapeste. Além dos Campeonatos Mundiais, etapas do campeonato também serão realizadas durante o verão Vanda Diamante liga Nasceu em mundo atletismo continental Passeios ouro. para mim Basquetebolencontro com Copa do Mundo de Basquete Masculino da FIBAE De 25 de agosto a 10 de setembro em Jacarta (Indonésia), Okinawa (Japão) e Manila (Filipinas). Não se esqueça do quinto evento global de verão: o Copa do Mundo de Rugby (8 de setembro a 29 de outubro) com Azzurri de CT Crowley trabalhando na França. até aquela hora Copa Ryder 2023 do golfe (29 de setembro a 1º de outubro), que será disputado pela primeira vez na Itália no Marco Simone Golf & Country Club, perto de Roma.

Sem esquecer o Grande Prémio de Fórmula 1 – Não perca o próximo 3 de setembro o Grande Prêmio da Itália Em Monza – e aqueles moto gpcom o Grande Prêmio de San Marino e Rimini Rivera no calendário 10 de setembro; tênis com wimbledon (na Sky até 2026) exclusivo ao vivo até 16 de julhoeles ATP Masters 1000 Toronto (de 7 a 13 de agosto) e baseado em Cincinnati (de 13 a 19 de agosto), até setembro Copa Davisque também estará na Sky em 2024, e em NITTO ATP Finals em novembro em Turim. À movimentada agenda de ténis foi adicionada a programação Sky Sport dedicada ao Padel com Excursão Mundial de Intercâmbio e a principal padel, com escala em Roma em julho. Complete a sequência O Campeonato Aberto,de 20 para 23 de julho no Sky Sport Golf além de muitos outros eventos.

festa em junho, “Calciomercato – L’Original” É a seção mais assistida do verão italiano na Casa dello Sport. Compromisso todas as noites de segunda a sexta-feira, às 23 sobre Sky Sports 24 E Sky Sports Futebol (Responder à meia-noite su Sky Sports One) e streaming no NOW. programa que você hospedou Alexandre Bonancom Gianluca Di Marzio E Faina, comemora 20 anos desde a primeira transmissão e narra as negociações do mercado em um estilo narrativo inconfundível, não convencional e despreocupado. Também a música deste ano é protagonista de Noites de Verão, com melodias de Leonardo Lagorio, e uma nova abreviatura, “Verão Brilhante”Segundo a tradição escrita e interpretada na voz de Bonnan. Noite após noite, jornalistas da Sky Sports, especialistas do setor e comentaristas se revezam em um anúncio inédito Coordenação de viagens: Partindo de Fano, na região de Marche, passando por Friuli Venezia Giulia até Lignano Sabbiadoro, o trio Calciomercato chegará à Sicília, em Messina, De 10 a 14 de julho, antes de subir no porta-malas descobrindo outras datas de novos locais. O programa foi escrito e desenhado por Alessandro Bonan, David Bucco e Guido Barocco, com direção criativa de Roberto “Bobby” Montoli.

04/07/2023, Milão – Simone Rossi em “Digital-News.it”