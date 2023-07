Mergulho AO VIVO, Campeonato Mundial 2023 AO VIVO: Marsaglia XI após a quarta rodada

Clique aqui para uma atualização de transmissão ao vivo

9.38 Finalmente! O três e meio foi executado na perfeição por Marsaglia: 64,50 para os azuis que vão recuperar posições após esta série.

9:37 hora de Lorenzo Marsaglia, o azul não pode errar se quiser continuar esperando.

9,35 Konovalov teve bom desempenho na quinta sessão: 62,40 pontos para o ucraniano, que subiu para o terceiro lugar.

Os 9,33 (71,40) pontos de Lee voltaram ao topo da classificação, tirando Holden do topo por 2,60 pontos.

9,32 60,45 Lotfi: O austríaco estava na frente de Marsaglia após a quarta série.

9,31 A excelente sequência de Jordan Holden continua: o britânico subiu para 312,50 pontos após o quinto salto.

9.29 Marsaglia fecha a quarta curva onze: Azul não deve necessariamente perder os dois saltos restantes para se manter na corrida com o objetivo de qualificação.

9.28 Olvera Ibarra segue no comando após quatro séries: o mexicano tem nove pontos de vantagem sobre o britânico Holden.

9,27 Marsaglia está atualmente em décimo lugar, 38,90 pontos de distância de Houlden no topo da classificação.

Os 9,24 de Suckow sobem para o terceiro lugar: um total de 243,50 pontos para o suíço.

9.23 Ruvalcaba perde terreno: a dominicana fica atrás de Celaya Hernandez em quarto.

9,22 O melhor resultado da prova foi para a mexicana Celaya Hernandez, que subiu para a terceira colocação com um mergulho de 71,40 pontos.

9.20 Uribe e Rizotec passam a zona azul na classificação.

9.18 Marsaglia está atualmente em quinto lugar, mas muitos atletas terminarão na frente dele no final desta volta.

9,16 são muitos pontos de entrada para Azul, que obtém apenas 46,50 pontos neste mergulho. O romeno corre grande risco de se classificar para a final.

9.15 É a vez de Lorenzo Marsaglia: Double back e half back em sua combinação de mergulho.

9,12 54,00 pontos no total Danilo Konovalov com o quarto mergulho: o ucraniano que é provisoriamente o terceiro.

9,10 não é o ideal para mim em uma quarta enterrada: o australiano se coloca atrás de Holden quando faltam duas voltas para o fim.

Um grande duplo e meio de 9,08 foi devolvido a Holden: o britânico passou setenta pontos com este mergulho.

9.07 O Marsaglia recuperou quatro lugares nesta rodada, subindo para o nono lugar: os azuis ainda têm espaço para subir na classificação.

9s06 Olvera Ibarra manteve a liderança ao final da terceira volta: 199s80 total para o mexicano no meio da corrida.

9.03 Suckow ficou temporariamente em terceiro lugar com 182.10 pontos.

9.01 Ruvalcaba continua disputando de forma convincente: o dominicano subiu para a segunda colocação com um total de 185,60 pontos.

9,00 move Celaya Hernandez para o quarto lugar provisório.

O 8,58 de Uribe é ainda pior, ganhando apenas 37,80 pontos no terceiro mergulho.

8,57 Reverso duplo e meio set Vamos esquecer Restrepo Garcia: O colombiano também é rebaixado por Lorenzo Marsaglia por setenta centavos.

Os 8,54 de Marsaglia empurraram um pouco os juízes: o azul aponta 55,50 pontos na terceira sessão, no momento o romeno é quarto.

8.53 É a vez de Marsaglia fazer o terceiro mergulho em sua preliminar.

8.52 A hora de Lorenzo Marsaglia chegará em breve.

8,51 O ucraniano Konovalov subiu para o terceiro lugar com uma queda de 58,50 pontos.

8,49 Shixin Li assume a liderança com uma pontuação total de 191,20 pontos.

8,47 Um justo terceiro salto para Jordan Holden, com 58,50 pontos.

8,45 Ao final da segunda volta, o Marsaglia perdeu nove posições: o romeno está atualmente na décima terceira colocação. Precisamos evitar outro erro para continuar torcendo para a final.

8,44 A excelente corrida de Olvera Ibarra continua: a mexicana está claramente em primeiro lugar com uma pontuação geral de 135,10.

8.42 Suckow assume a liderança! O suíço, com um total de 128,10 pontos, está um ponto à frente de Lee e lidera a classificação.

8,40 Ruvalcaba é confirmado em segundo lugar atrás de Li com um total de 124,80.

8,39 Pole Rzeszutec e mexicano Celaya Hernandez também superou Lorenzo Marsaglia.

Um excelente mergulho de 8,37 para o outro colombiano, Luis Uribe, que marcou 62,70 pontos e subiu para o quinto lugar provisório.

8.36 leva o restaurante colombiano Restrepo Garcia ao quarto lugar provisório.

8,34 é um desastre para o croata Neviskanen, que consegue apenas 28,50 pontos por liderar duas vezes e meia.

O 8,32 de Marsaglia ainda é uma raridade neste mergulho: Blue escorrega novamente com uma pontuação parcial de 46,20, garantindo a ele um quarto lugar provisório.

8.31 É a vez de Carlos Escalona e depois de Marsaglia.

8.29 Em poucos minutos cabe a Lorenzo Marsaglia a curva dois.

O 8,27 do australiano obtendo 59,20 com um segundo mergulho não é perfeito.

8.26 É a vez do líder da corrida Shixhin Li após a primeira volta.

Um bom mergulho de 8,25 segundos para o britânico Holden, que conseguiu uma parte de 59,40 e momentaneamente assumiu a liderança.

8,24 após o primeiro turno, Marsaglia ficou em quarto lugar após o primeiro turno. Na liderança, encontramos o australiano Lee com pontuação de 67,50.

8,23 A mexicana Olvera Ibarra Marsaglia saiu do terceiro lugar temporário com uma pontuação de 65,60.

8.21 Estamos chegando ao fim da primeira sessão referente a este grupo.

8,20 Erro fatal do espanhol Abadia, que somou apenas 35,65 pontos, o que equivale à última posição provisória.

8.19 Jonathan Sokov (Suíça) subiu para terceiro na classificação anterior com Lorenzo Marsaglia.

8,18 Ruvalcaba subiu para o segundo lugar com uma pontuação de 66,30.

8.17 Atenção ao dominicano Ruvalcaba, finalista da última edição mundial.

8.14 Daniel Restrepo Garcia (Colômbia) está atrás de Marsaglia, dois pontos atrás do romeno.

8.12 Boa largada para o croata Neviskanen, que subiu para a quarta colocação.

Uma excelente largada de 8,10 para o romano que voa para o segundo lugar: uma pontuação de 65,10 para Marsaglia, 2,40 para Lee.

8.09 Agora o cubano Escalona, ​​será a vez de Lorenzo Marsaglia.

8,09 O ucraniano Konovalov subiu para o terceiro lugar com uma pontuação de 54,60.

8,08 Enquanto isso, a pontuação de Houlden: 61,20 no total para os britânicos, atualmente perdendo apenas para Li.

8.07 saltaria Marsaglia para o décimo segundo lugar nesta qualificação.

8,05 O australiano Lee lidera com uma pontuação de 67,50.

8.04 não mostrou o resultado do primeiro mergulho de Holden, foi a vez do austríaco Lofty mergulhar.

O mergulho 8.03 é definitivamente passível de revisão para os suecos, e agora cabe ao britânico Houlden.

8.00 Podemos começar, o primeiro a saltar será o sueco David Ekdal.

7.57 Os sessenta e três atletas da lista de largada serão divididos em dois subgrupos: Marsaglia saltará para o primeiro grupo, enquanto Tucci terá que esperar até poder entrar na corrida porque faz parte do segundo grupo.

7.53 Durante a noite italiana, as vibrações positivas do movimento azul já chegaram: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani ultrapassaram os pontos de corte na qualificação do contra-ataque, chegando assim ao capítulo final que acontecerá no início da manhã italiana.

7.50 Pela Itália estarão Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, dois atletas agora no auge de suas carreiras e com experiência certa para enfrentar esta prova: a Calábria, em particular, dá as boas-vindas ao contra-teste, dados os resultados obtidos a esta altura (iridescente bronze em 2017, duas pratas continentais e dois bronzes). Até o romeno, prata no Campeonato Europeu em Roma em 2022, cobiça suas credenciais para a final de domingo, e a forma que ele está mostrando nos Jogos Europeus é um bom presságio para as corridas no Japão.

7.45 A classificação será muito dura: na verdade, serão 12 passes disponíveis para a final de depois de amanhã, enquanto 49 atletas terão que se despedir da prova. Consideram que as duas vagas, muito provavelmente, já estarão asseguradas pelos chineses Zheng Jiuyuan e Peng Jianfeng, podendo a eliminação também ser punida apenas com mergulhos não feitos na melhor das hipóteses.

7.40 Olá amigos da OA Sport e bem-vindos de volta à transmissão ao vivo do primeiro trampolim masculino.

Bom dia, amigos do esporte, sejam bem-vindos transmissão ao vivo de Primeiro dia Em relação a mim mergulhando para copa do mundo 2023 para Fukuoka (Japão): Começamos com as rodadas preliminares femininas e masculinas no balcão.

Às 3h00 CST, começa a qualificação feminina: a Itália se apresenta Claire Pelacani E Elena Bertucci. Romain nasceu em 2002, da rica campanha dos Jogos Europeus, prova em que conquistou quatro medalhas, entre elas um ouro dos três metros, uma passagem para Paris, enquanto a mais experiente Lombard, campeã mundial de bronze em Budapeste em 2017 em esta prova, voltou recentemente à prova após vários problemas físicos, esperando que a condição melhore depois da participação na Polónia.

08h00, porém, para o início da fase eliminatória masculina: para Bill Paese eles serão os primeiros John Tucci E Lorenzo Marsaglia. Os dois Azzurri poderão representar forasteiros em termos de pódios, com destaque para a Calábria, terceira em Budapeste em 2017, que vê esta corrida com bons olhos. Será importante ficar entre os doze primeiros colocados: a competição é acirrada e um único erro pode custar o acesso à final.

Ambas as corridas serão visíveis no Sky Sport Summer, Sky Go, Now TV e Rai Play, enquanto o Rai 2 transmitirá a corrida feminina, Rai Sport + HD para os homens. A OA Sport fornecerá a transcrição ao vivo dos dois eventos, Nunca perca um único momento das corridas através da transmissão ao vivoestamos esperando por você!

