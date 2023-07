Termina o primeiro dia em Espinho

Espinho (Portugal) – para Desafio SpinoOntem, em claro-escuro para os casais azuis. vitória e derrota no sorteio feminino para Claudia Scampoli e Margherita Bianchin; Os Blues, incluídos no Grupo A, venceram primeiro o lituano Paulikiene/Raupelyte por 2-1 (21-19, 19-21, 15-12), mas sofreram 2-0 (21-16, 21-15) da brasileira Karol. / Bárbara resultados que permitiram à dupla da federação fechar o grupo no segundo lugar e assim chegar aos oitavos-de-final marcados para amanhã, pelas 13h00, frente ao espanhol Alvarez / Moreno.

Nada a fazer em vez de Rica Orsi-Toth e Giada Bianchi; Os Blues, que também estão incluídos no Grupo A com Scampoli/Bianchin, após vencerem o primeiro set contra a dupla brasileira classificada como número um do torneio e quinta colocada no ranking FIVB Carol/Bárbara, tiveram que se render no segundo e terceiro sets, perdendo por 2-1 (17-21, 21-8, 15-13). A seleção italiana não conseguiu se afirmar na segunda rodada, ao perder por 2-0 (21-11, 21-16) para a dupla lituana Poliken/Raupilet; Os resultados que eliminaram o casal azul do torneio.

Duas vitórias no sorteio masculino para Paolo Nicolai e Samuel Cutafava; Os Azzurri venceram Thais Pithak/Boravade por 2-0 (21-12, 21-11) e a portuguesa Pedrosa/Campos por 2-0 (26-24, 21-16), respetivamente no primeiro e segundo jogos de Paul F. Duas vitórias convincentes dão à dupla italiana a chave para os oitavos-de-final de amanhã (12:00), frente aos lituanos Stankevicius/Knasas.