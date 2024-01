Inscreva-se até às 20h ou levo Ngong para você | Tudo, desde De Laurentiis sobre o melhor jogador de seus rivais: o número 7 está em exibição

De Laurentiis deu o alerta. Hoje é o dia decisivo para a resposta do jogador. Se ele não passar, a alternativa é Ngong.

Nápoles se prepara para sua estreia Supercopa da Itália. Na Arábia, o Napoli, campeão italiano, enfrentará a Fiorentina e, em caso de vitória, enfrentará Inter e Lazio para levar para casa o primeiro título da temporada, o que permitirá reavaliar, pelo menos parcialmente, o desempenho desastroso, longe de vencer. Execute alguns meses atrás.

derrubar Walter Mazzarrique regressou ao banco de suplentes da capital da Campânia dez anos depois da primeira experiência de sucesso e foi convocado para substituir Rudi Garcia, não conseguiu o efeito desejado, aliás parece que a equipa enfrenta dificuldades cada vez maiores.

Os três pontos que conseguiu contra o Salernitana na última jornada do torneio deram-lhe confiança face a este compromisso internacional. Há ainda um longo caminho a percorrer Redescobrir a qualidade de jogo que uma equipe como o Napoli pode oferecer.

Aurélio De Laurentiis Ele também tentou mudar as coisas durante a janela de transferências de inverno. A saída do Elmas permitiu-nos ter um importante tesouro no valor de 25 milhões para investir, mas o jogador que pode alterar o saldo ainda não chegou.

N'Gong e Orsolini, os próximos nomes importantes do Napoli

Parece que a assinatura está próxima Ngong, jovens talentos trabalham atualmente em Verona. Mas há outro nome que se tornou mais do que uma hipótese nas últimas horas: é um antigo aluno do dono do Napoli que voltou a marcar no último domingo após uma lesão que o manteve fora de campo por mais de um mês. .

Está prestes a Ricardo OrsoliniO craque que veste a camisa do Bologna há várias temporadas é um time que encontrou outros jogadores de alto rendimento na fase de ataque e pode estar aberto à venda diante de uma oferta adequada.

Napoli e Udinese, diálogos contínuos entre os jogadores

Enquanto isso, as negociações continuam com… Samardziccom a Juventus esperando para ingressar e com o pai do croata já concordando com os Bianconeri.

Quanto à hipótese de defesa PérezOutro jogador da Udinese. Precisamos de um reforço na defesa face aos muitos golos que sofremos nos últimos tempos e de uma alternativa válida ao Kim que ainda não foi encontrada.