Inter e Fantasy Football, Calhanoglu em apuros: o que está acontecendo?

Inter: termos de Calhanoglu

A condição física de Calhanoglu está longe de ser perfeita no momentoO craque turco, também explicado por Inzaghi, tem um problema no tornozelo que não tem permitido recuperar 100% até o momento, ao retornar da posição. É por isso que Inzaghi decidiu se concentrar em dois outros jogadores, primeiro Gagliardini e depois Vidal, recebendo excelentes respostas, especialmente do chileno.. A ex-Juventus parece estar bem e agora questiona seriamente o papel-chave de Calhanoglu., decepcionante até agora em termos de desempenho e números (exceto para a estreia contra o Gênova em San Siro). Exceto nessa ocasião, o ex-Milan sempre se decepcionou, o que levou Inzaghi a buscar e avaliar soluções alternativas. Ele deve se recuperar da partida contra a Juventus, mas o atual campeão não tem mais certeza.

Inter e Fantasy Football: Quem vai substituir Calhanoglu?

Com a Juventus, neste momento, o jogador turco parece ter uma ligeira vantagem por começar do inícioMas contra quem? Galliardini confirmou, mesmo depois de testar contra a Lazio, que poderia ser usado principalmente como substituto de Brozovic. Sensei fica freqüentemente machucado E pelo menos por enquanto ele será capaz de garantir um tempo de jogo significativo em algumas ocasiões, razão pela qual não deve ser considerado muito, também dada a sua tendência para insultar o que o torna uma alternativa viável no papel de segundo atacante . Por esta razão, Arturo Vidal parece ser o candidato direto no momento, com Matias Vecino também presente, pronto para ser substituído, porém, sobretudo Barilla. Competições não faltam e Inzaghi terá a oportunidade de rodar muitos artistas, Mas para agora O principal suspeito do roubo do centro de partida em Calhanoglu parece ser Vidal.

Inter: números de Calhanoglu al. Futebol de fantasia

No final isso Um momento decepcionante para Hakan Calhanoglu Só pode ser descrito em números, ruim até agora, especialmente se você pensar no tipo de jogador e no preço que foi gasto para colocá-lo no time. Até o momento, Calhanoglu participou de 7 das 8 partidas no campeonato, um daqueles com a Lazio, onde coletou apenas 4 minutos. No total em 6 jogos como titular, foi substituído 6 vezes, jogando durante 433 minutos (72 minutos em média nestes 6 jogos). No final, ele fez 1 gol e fez 2, mas com 2 desses três na estreia contra o Gênova. Com 2 cartões amarelos em seu currículo, ele pode “exibir” apenas 4 pontos de bônus dados a treinadores de fantasia para um total de 6,58. No entanto, mesmo o desempenho órfão de bônus não convenceu: exceto para os dois jogos em que ele obteve +4 e +1Calhanoglu recebeu 4 de 4 falhas, resultando em uma pontuação média de 5,92. Números decepcionantes refletem um momento ruim, para dizer o mínimo.