Conferência da liga, emocionante Tottenham: derrotado pelo Vitesse!

Tottenham cai para o Vitesse, Rennes consolida primeiro

Os Spurs desafiam o Espírito Santo Vitesse depois de um empate e vitória obtidos nas duas primeiras rodadas do Grupo G. Apesar de ser um adversário humilde, o Spurs não consegue dominar a partida e já sofre com o ataque dos donos da casa que, surpreendentemente, foram frequentes. Eles se tornam perigosos. Incrivelmente, foi o Vitesse quem marcou a vantagem, ao chegar a 1-0 aos 78 minutos, com a vitória de Wittek sobre Golini.. O Spurs falhou incrivelmente em responder e perdeu seu primeiro jogo na Conference League: agora é o terceiro com 4 pontos. Já na outra partida do grupo, Rin venceu o NS Mura por 2 a 1, consolidando sua primeira colocação com 7 pontos. As redes Guirassy e Laborde são cruciais.

Vitesse – Tottenham, boletim de jogo e estatísticas

NS Mura-Rennes, tabela e estatísticas

Grupo A, Maccabi Tel Aviv e Lask em primeiro lugar

No primeiro grupo, o Maccabi Tel Aviv venceu claramente o Helsinque por 5 a 0 e alcançou a primeira colocação com 7 pontos. Os pontos estão empatados na liderança e há também o LASK que venceu o Ashkert por 3-0. Já no Grupo B, o Flora Tallinn empatou a final com o Anorthosis: terminou 2-2.

HJK Helsinki-Maccabi TA, relatório do jogo e estatísticas

Ashkert-Lask, relatório do jogo e estatísticas

Anorthosis-Flora Tallinn, relatório de jogo e estatísticas

Feyenoord e BAOK vencem

No Grupo E, o Feyenoord consolidou a liderança ao derrotar o Union Berlin: termina com um placar de 3-1 com gols de Jahanbakhsh, Linsen e Sinisterra. No mesmo grupo, o Maccabi Haifa subiu para o segundo lugar ao vencer o Slavia Praga por 1-0. No grupo, o PAOK subiu ao primeiro lugar ao vencer o Copenhague por 2 a 1. No Grupo H, por outro lado, termina 2-1 entre Qarabagh e Kairat Almaty.

Feyenoord – Union Berlin, relatório do jogo e estatísticas

Maccabi Haifa – Slavia Praga, relatório do jogo e estatísticas

Copenhagen-Bauk, relatório do jogo e estatísticas

Qarabag-Kairat Almaty, relatório do jogo e estatísticas