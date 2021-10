Liga Europa, Nápoles – Legia Varsóvia 3-0: Spalletti lançado e de volta às corridas | Notícia

Os polacos resistiram até à Pérola de Insigne aos 76 minutos, depois Osimhen e Politano fecharam o resultado: o Leicester terminou em segundo no terceiro set.

o Nápoles batidas 3-0 o Legia Varsóvia Na terceira corrida do Grupo C de Liga Europeia E sobe para 4 pontos na classificação, o Leicester City em segundo lugar. Os comandados de Luciano Spalletti dominam o Maradona, fazem oportunidades frequentes, mas só as abrem a meio da segunda parte. Magic Insigne (76 ‘). Osimene (80 minutos atrás) e politano Então (95) eles assinam os gols que fizeram o placar no gelo.

o jogo

O fardo final deslocou Luciano Spalletti de seus ombros. Napoli, a máquina de guerra definitiva da Série A, derrota Os três primeiros pontos também estão na Europa E de volta a todo vapor para se classificar. Ele faz isso no final de um jogo verdadeiramente sem história, criando chances geladas e não arriscando praticamente nada, senão antes de ser desbloqueado (postagem quebrada de Emreli). Aí ele encontrou três gols, um mais lindo que o outro, e encerrou a noite com um placar redondo e legitimou completamente o que vimos nos 90 ‘. A equipa continua sólida, dura e cheia de soluções alternativas, embora Osimhen dê sempre a impressão de ser a verdadeira arma extra do arsenal azul.

Spalletti opta por dar espaço para a recuperação Manolas Em defesa e aumento Mertens de 1 ‘para permitir que Ousemin recuperasse o fôlego. Legia produz instantaneamente muito volume pela metade, aproveitando ao máximo 3-5-1-1 Para fechar todos os espaços e tentar reiniciar. Com um pouco de paciência no meio da bola, o Napoli ainda consegue encontrar algum passe, e já está perto dos 9 ‘da vantagem, mas Tiros na Cabeça Lozano De uma boa posição termina docilmente entre as luvas espalhado. O jovem goleiro torna-se decisivo alguns momentos depois, quando alguém ganha na cobrança de um escanteio Impressionante, certo sobre Mertens. Os napolitanos são absolutamente mestres no campo e aos 21 anos estão “a um passo do gol”Outra bela foto do belgaSibilando na borda da coluna. Miszta ainda está à frente Lozano Aos 28 minutos, mas é a última chance real para o Napoli, que fecha o intervalo com quase 70% da posse de bola, e perdeu 11 cobrança de escanteio, mas sem gols.

No segundo tempo, o placar não muda, os homens de Spalletti continuam ditando o ritmo da partida e criando chances: aos 54 minutos é assim escuro Tocar no gol com um excelente chute de fora e depois de dois minutos está para cima distintivo Para lamentar a grande interferência incontável de otários. Spalletti, preocupado com o fato de um alvo não acertar, é lançado para a luta Osimene e Fabian RuizMas depois de um quarto de hora ainda é Mertens Para sair um passo da vantagem, chegar alguns centímetros atrasado ao belo lado de Di Lorenzo. O jogo agora é um verdadeiro treino de gol e a 20 minutos do final eles também entram Politano e Petajna Para dar mais peso ao ataque de uma equipe agora estão todos desequilibrados para a frente. Cerca de meia hora Maradona prendeu a respiração O pólo externo do Emreli recém-introduzido, mas quando virado para a frente pode explodir: uma bela bola dentro do Politano e Excelente foto instantânea da Insigneque desliza sob a barra transversal. O capitão também é o protagonista quando chega em profundidade 2-0 Osimene, que cruza a direita e esfaqueia Mista, colocando o placar no gelo. Em 95 ‘também há glória politano, que depois de várias tentativas infrutíferas pega uma grande esquerda que desliza no canto à direita do goleiro.

boletins

Angústia 6,5 – Mais um jogo com uma grande personalidade, muito precioso tanto na recuperação das bolas como na rebatida e na manobra, e tens que compensar a ausência de Fabian Ruiz.

Mertens 6,5 Uma boa recuperação como jogador, com muitas boas jogadas e dois gols disputados.

7.5. Crachá – Uma metade um tanto anônima, seguida por um renascimento como um herói absoluto. O gol que desbloqueia o placar vale o preço do ingresso, então também remove a aberração do passe crucial de 2-0.

Mashta 6.5 O guarda-redes polaco Sub-21 prova que pode ser o futuro da sua selecção com um desempenho soberbo: grandes defesas contra Mertens, Lozano e Insigne, antes de sucumbir inevitavelmente à chuva incessante de remates dos adversários.

Mesa

Napoli – Legia 3-0

Nápoles (4-3-3)Mérito 6 di Lorenzo 6,5, Manolas 6 (avenida Politano 7, 27), Coulibaly 6,5, Juan Jesus 6; Anguise 6.5 (Rua Fabian Ruiz 12 6.5), Diem 6.5, Elmas 6.5; Lozano 6.5 (12 ‘Saint Aussimine 7), Mertens 6,5 (27’ Via Betania 6), Insigne 7,5 (36 ‘Rahmani 6).

treinador: Spalletti 7

Legia Varsóvia (3-5-1-1)Stk #: Miszta 6,5; Jedrzejczyk 5.5, Wieteska 5.5, Nawrocki 5.5; Johansson 5.5, Jose 5.5, Martins 5.5 (32 ‘Queratina 6), Lukenhas 5 (26’ St Castrate 5.5), Mladenovic 5.5; Rafa Lopez 5 (14 ‘Slisz 5,5); Muci 6 (26 ‘St Emreli 6.5).

treinador: Michniewicz 5

Regra: de Cerro Grande

Sinais: 31 ‘st Insigne (N), 35’ st Osimhen (N), 45 ‘+ 5 st Politano (N)

amonite: Juan Jesus (n), Manolas (n), Castrate (à esquerda)

Desqualificado: