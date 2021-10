Liga dos Campeões: Chelsea e Bayern poker, Barcelona lá | Notícia

O Blues estendeu Malmo com dois gols de Jorginho, mas Lukaku foi nocauteado. Villarreal vence fora por 0-0 entre Lille e Sevilha

o Bavaria mônaco continue correndo Liga dos Campeões, O Barcelona Acorda. Os alemães eliminaram o Benfica por 4-0 na final com golos de Sani e Lewandowski e um autogolo do Everton. O time catalão sorri pela primeira vez ao derrotar o Dínamo Kiev por 1 a 0 com um gol de Piqué. Eles também voam Chelsea, 4-0 em Malmö, e Villarreal, 4-1 com Young Boys. o Salzburg Superar Wolfsburg 3-1, 0-0 entre Lille e Sevilha.

grupo E.

Benfica – Bayern Monaco 0-4

O Bayern de Munique continuou a sua série de vitórias por 4-0 sobre o Benfica. Os alemães começam melhor e tentam várias vezes, exultantes em vão antes de Varr anular golos para Lewandowski (andebol) e Muller (impedimento de Kemann). Neuer sobrevoa Nunez e Gonçalves para defender 0-0, quando os portugueses tentaram ferir no contra-ataque. O estilo de Leroy Sane é a solução para o jogo aparentemente velado, que encontrou aos 70 minutos na cobrança de falta de 23 metros e marcou por 1-0. O Benfica tem de ser descoberto e aberto ao adversário: no cruzamento de Gnabry, a bola atinge completamente o estreante Everton e rebate para a baliza para o golo da noite, pouco depois de acertar Lewandowski para a baliza com um passe crucial para Kiss Sane. Bola final 3-0. O próprio Sane, o grande protagonista da noite, caiu 4 a 0 no minuto 85. Com este jogo de pôquer amadurecendo aos 15 minutos, o Bayern ainda tinha todos os pontos; O Benfica, de 4 anos, ainda não construiu a qualificação, a apenas um ponto do Barcelona.

Barcelona – Caverna do Dínamo 1-0

Depois de duas noites aterrorizantes com Bayern e Benfica, é preciso um golo do veterano Piqué para dar ao Barcelona o primeiro golo e a primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões, que se afasta dos fantasmas e vence o Dínamo de Kiev por 1-0. No Camp Nou, os Blaugrana são especialmente perigosos com as bolas altas: Dest erra a cabeça a alguns passos, então Luc de Jong se aproxima de forma insaciável e direita para virar 1-0. A muralha ucraniana desabou aos 36 minutos, quando Jordi Alba, da esquerda, foi colocado no meio Efeitos, que tem uma garra de perto não se engana. No segundo tempo, Koman apresentou Ansu Fati e Coutinho, o novo jogador nº 10 e o brasileiro que tocou na dobradinha várias vezes, mas sem sucesso. O Dínamo de Kiev segue em jogo até o final, mas nunca intimidou o Barcelona, ​​que caminha para os 3 pontos no Grupo E e se relança com o objetivo de se classificar: a melhor forma de se apresentar no Clasico deste domingo.

grupo F.

Meninos – Villareal 1-4

A vitória fora de casa foi de grande importância para o Villarreal, que marcou no grupo da Atalanta uma vitória pesada por 4-1 sobre o Young Boys. Os espanhóis encontraram imediatamente a vantagem com um cabeceamento de Yéremi Pino, ágil na entrada no segundo poste, por trás da defesa adversária, para realizar o cruzamento de Alfonso Pedraza. Aos 16 minutos, o goleiro suíço voltou a se desinteressar e foi novamente penalizado por Gerard Moreno, que se destacou por cobrança de falta de Parejo e passou por 2×0. Os anfitriões foram corajosos com o passar dos minutos e empurraram de forma decisiva: Ebecher acertou no poste com um remate de fora e Sepacho quase marcou em boa posição. O Submarino Amarelo não afundou, ao contrário, aproximou-se do trio no início do segundo tempo, ao rejeitar o chute de Alfonso Pedraza na trave. Os rapazes procuram a última tentativa e abrem caminho com Elijah, que leva a bola para a frente aos 77 minutos e acerta Rowley. O último ataque abre a pradaria, Alberto Moreno os usa para marcar 3-1 no rebote e Chukwueze serve a bola no final 4-1 aos 92 minutos. Os espanhóis somam os três pontos e empatam a Atalanta com 4, os suíços permanecem às 3.

Grupo G

Lille – Sevilla 0-0

Dois ficaram feridos e nenhuma morte ocorreu na partida entre Lille e Sevilha, que terminou em 0-0. A grande oportunidade do primeiro tempo passa para os visitantes aos 20, quando Grbic perde totalmente o passe após uma reviravolta e dá a bola para Rafa Mir: o chute do atacante, com chute certeiro, é defendido na frente do gol pelo Providence. Djalo. O erro pareceu despertar os franceses, que chegaram perto de marcar ao jogar contra Renato Sanchez, já que Bono interveio para manter o 0-0. Os espanhóis contam acima de tudo com as peças de Milan Soso e Ocampos, ambos imprecisos em suas conclusões. Mesmo a entrada de Papu Gomez, Rakitic e Lamela não muda o rumo do jogo e evita um chato 0-0, que não ajuda em nada. O Sevilla manteve o segundo lugar com três pontos, e o Lille apenas dois pontos atrás, empatado com o Wolfsburg.

Salzburg 3-1 Wolfsburg

O Salzburgo confirmou a liderança do Grupo G ao vencer em casa sem problemas especiais frente ao Wolfsburgo, distribuidor por 3-1. Os austríacos passam apenas 3 minutos depois: Adeyemi aguarda Mbabeau à baliza de Seewald, entra na área e bate Castells. Os donos da casa quase dobraram as rebatidas com um chute na trave a poucos passos de Okafor, mas aos 15 minutos Nmesha fez o placar de 1 a 1, para distrair o ódio do escanteio de Arnold. Então o desafio é decidido no segundo tempo, e novamente em cobrança de escanteio: entre 65 ‘e 77’, aliás, Okafor Ele encontrou dois gols como um verdadeiro oportunista, marcando em uma pequena área na ocasião de 2-1 e acertando um cabeceamento de Bernardo à queima-roupa. O Salzburgo venceu por 3-1 e, portanto, subiu para 7 pontos, enquanto o Wolfsburg permaneceu com 2 pontos.

grupo h

Chelsea – Malmo 4-0

No grupo da Juventus, o atual campeão Chelsea derrotou o Malmo por 4 a 0 em uma noite não totalmente positiva. O blues abriu aos 9 minutos com Christensen, perfeito para marcar a entrada após cruzamento de Thiago Silva. Aos 20 ‘Lukaku caiu de Nielsen na área: os ingleses marcaram o pênalti com Jorginho, gelado, mas o belga perdeu por lesão. No lugar do ex-Inter entra Timo Werner, cuja partida termina antes do primeiro tempo devido a um problema muscular. A dupla lesão dos avançados não impede a corrida dos homens de Tuchel, que na segunda parte alargaram-se ao poker com um contra-ataque finalizado por Havertz e um segundo remate de Jorginho, que assina a dobradinha pessoal. O Chelsea então subiu para seis pontos, perdendo para a Juventus por três pontos, e alcançou o segundo lugar sobre o Zenit. Para Malmö, ainda seco, a eliminação parece mais próxima do que nunca.