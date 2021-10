Benfica – Bayern de Munique, Liga dos Campeões: transmissão ao vivo e possível na TV

Benfica – Monge do Bayern Em campo hoje às 21h no estádio de louise a partir de Lisboa, na partida válida para o terceiro dia de Grupo E a partir de Liga dos Campeões. o Benfica Para buscar o ataque em primeiro lugar e aumentar a distância sobre os perseguidores, o Bavaria mônaco Para defender a primazia e chegar perto da classificação. Aqui estão as últimas notícias da partida com possíveis escalações, previsões e TV ao vivo para a corrida.

O desempenho das duas equipes

o Benfica Ele voltou de um bom momento depois de perder apenas um jogo desde o início da temporada. Os Lusitanos venceram os playoffs ao vencer Eindhoven Eindhoven. Mas no torneio a equipe comandada por Jorge Jesus Começou bem e subiu no ranking com 21 pontos: mais 1 ponto Porto e em Sporting Lisbon. Na rodada final veio a primeira derrota da temporada, com os Eagles sofrendo por 1 a 0 contra eles Portmonense. em um Liga dos Campeões O português sonha alto, dado o segundo lugar que ocupou com 4 pontos, mais três pontos Dynamo Kiev, mais quatro em Barcelona e menos de dois Bavaria mônaco. É um ranking, claro, construído na última rodada europeia graças a uma vitória por 3-1 em casa Os catalães.

O cenário oposto para i BávarosEle convocou para defender o título de campeão alemão do assalto dos concorrentes. O clube alemão mudou sua liderança técnica, e confiou o banco a Julian Nagelsmann. No início do ano, cheguei à primeira copa com uma vitória Supercopa contra o Borussia Dortmund por 3-1. No campeonato, os alemães continuam no topo como sempre e brigam com os outros grandes nomes. em um Liga dos Campeões Não muda a música: Bayern Mônaco Eles estão em primeiro lugar com 6 pontos.

Previsões e possíveis formações para o Benfica – FC Bayern de Munique

o predição, com os navios desligados, só poderia recompensar os alemães: Bavaria mônaco, de facto, o clube português vai começar a ganhar e, em qualquer caso, poderá usar todas as suas qualidades para travar a onda bávara. Aqui Possíveis formações Do encontro com as escolhas possíveis desde o primeiro minuto dos dois técnicos neste encontro que vão comparar os portugueses e os teutónicos:

Benfica (3-4-3): Flashodemus, Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Almeida, João Mario, Weigl, Grimaldo, Pizzi, Nunez, Silva. treinador: Jorge jesus

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sabitzer, Sane, Lewandowski. treinador: Julian Nagelsmann

Onde pode assistir ao jogo entre o Benfica e o Bayern de Munique?

Corresponder Benfica – Bayern MonacoO jogo está agendado para começar às 21h00 em terras da Lusitânia, será visível na televisão ao vivo e mais além Sky SportsAlém de seu serviço de streaming, sem fim.

Francisco La Mantilla

(Crédito foto pagina Facebook FC Byern Munchen)

