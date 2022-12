“Napoli? Maradona me convenceu, sabe como?” , e então a frase assustadora sobre Diego

Bruno Giordanoex-jogador em NápolesEsta noite ele foi um convidado opinião durante a transmissão clube da copa do mundo.

Giordano vestiu a camisa do Napoli entre 1985 e 1988, os anos de ouro do clube azul: da magia de Maradonaté a conquista primeiro torneio.

Giordano de coração aberto sobre Maradona: “Ele transmitia alegria, era uma estrela”

Em particular, apenas a partir pep de oroo ex-atacante do Napoli falou sobre ela com palavras assustadoras cheias de paixão e gratidão, além disso, ele também revelou sobre história de fundo estranha sobre sua chegada a Nápoles.

Estas são as suas palavras:

“Eu estava na Lazio e em campo ele me pediu para ir para o Napoli. Ele não esperou o final do jogo, e enquanto estávamos jogando ele tentou, disse: “Ano que vem você tem que vir para o Napoli, tem que jogar comigoEle estava tentando me impressionar assim.

“Ele transmitiu sua alegria para nós no Napoli, foi um prazer jogar tão perto do cabeça-de-chave do futebol.”

“Você prometeu à minha mãe dar-lhe alegria, ela morreu em um acidente de carro há dez meses e com este scudetto eu consegui isso.”

“Diego jogou em um determinado período, a Copa do Mundo era na Itália naqueles anos e Diego era a estrela. Foi bom me divertir enquanto treinava, Eles são as pessoas enviadas à Terra para mostrar algo emocionante. Ele não deixou passar de Maradona nem para o guarda do armazém.”