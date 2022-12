Copa do Mundo: Shaqiri, cuidado para não considerar Ronaldo finalizado – futebol

(ANSA) – Doha, 04 Dezembro – Enquanto 70% dos inquiridos numa sondagem do jornal desportivo português “A Bola” gostariam que Cristiano Ronaldo não fosse titular no jogo dos oitavos-de-final de Portugal com a Suíça. Terça-feira do Mundial, o suíço Shakiri “adverte” a sua equipa: CR7 é o maior perigo.



Segundo o ex-jogador do Inter, o fato de o vencedor da Bola de Ouro ter 37 anos e estar atualmente sem elenco não significa nada ou nada. “Tenha muito cuidado para dar Ronaldo para o final – Shaqiri disse hoje -. Para mim ele continua sendo, junto com Messi, um dos melhores jogadores de futebol do mundo. CR7 pode marcar a cada segundo, a cada minuto do jogo, com a experiência que nunca te deixou sozinho e continua a ser um papel essencial para Portugal.” “Que de qualquer maneira – continuou Shkiri – tem excelentes jogadores, não apenas Ronaldo, então será um teste particularmente difícil para nós. Teremos realmente que fazer o possível para vencê-los. Não há talentos como Cristiano em nosso país, isso é o grupo que vai fazer a diferença. Precisamos de um grande desempenho da equipe.”



As duas equipas conhecem-se bem, tendo-se defrontado na Liga das Nações, com os portugueses a vencerem por 4-0 (duplo de Ronaldo) enquanto os suíços venceram por 1-0 em Genebra: “Aqui estamos no Mundial, e qualquer coisa pode acontecer – Dice Shaqiri -.



Mas, repito, temos que ser ótimos em desempenho de equipe.” (ANSA).