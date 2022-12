Juventus, especulações sobre manipulação de mercado pela questão salarial. Um caso Soulé

Várias relações de parceria estão sempre em jogo nos autos de um pedido de prisão preventiva apresentado pelos promotores em junho e rejeitado pelo juiz de instrução. Entre os mais decisivos com Atlanta . Falando em operações Romero E a Demiral Algo mais decorre daquilo que trouxe Kulusevski ao preto e branco e do qual o compromisso anterior foi pelo menos parcialmente derivado: um acordo especial assinado pelo CEO da Atalanta, Luca. percase , já que o clube de Bérgamo se comprometeu a comprar o jogador da Juventus por 3 milhões, o que desmente as declarações de Fabio Paratici aos fiscais da consob sobre o compromisso puramente moral assumido pelo clube de Bérgamo por ocasião da operação Kulusevski. Não encontrando o jogador certo, em junho de 2020 comprou o Atalanta Pedreiro por 7 milhões.

Quanto a cobranças falsas por operações inexistentes de agentes contestadas pelos demandantes, David não está sozinho. líbio para participar do exercícioPovoado “. A situação precisa curar “A Juventus tem grandes dívidas com vários agentes” com prática “Recurso a contratos de autorização fictícios elaborados retroativamente a outras operações na ausência de mediação real por parte do agente.” A prática foi confirmada durante o interrogatório de Cherubini e Mana. Este último acrescentou: «Acontece no mundo do futebol em todos os clubes ». Entre outros, há Luca Puccinelli que deu um crédito de 100.000 euros (a Mana: «Giò, lembre-se de Rublé, senão eu não daria conta… Nesse mercado de transferências, ele é quinto ou sexto») sobre a transferência de Lipari do Empoli quando era menor de idade: “O que são esses Lipari? (pergunta Cherubini), eu disse que simE assim Manna tranquilizou Puccinelli, que agradeceu em outra objeção, de sua condição.em algumas operações. Outra maneira é que O clássico adiamento imaginário do estado» Para contornar sempre, segundo os investigadores, a proibição de oferecer comissões a agentes que representam jovens jogadores: entre os identificados está também uma dívida de € 100.000 paga a Silvio Pagliari em 2020 em conexão com acordos “Com Zocchi-Cherubini em troca de 16/17 transferência de Petrelli + 17/18 Petrelli primeiro contrato (na época subordinado) + 18/19 transferência de Turco e Turicchia”, 50.000 Euros para Baby Galli após acordos “Com Cherubini 16/17 transferência de Riccio + 18/19 Primeiro contrato de Riccio (na época ele era menor de idade)” e depois “Estável na aquisição de Zanimacchia” . então lácaso de Sullycom base na qual a imagem dos investigadores de «Opacidade” E a “Ilegal» Onde a Juventus se move: um “isenção de crédito” Entregue ao Tabelião de Tardivo em 9 de outubro de 2019 com a assinatura de Cesare Gabasio e Santigo Liotta em favor de “Possibilidade de outorgar a Soleil, de ascendência argentina, futuro mandato exclusivo para eventual renovação do contrato, ao atingir a maioridade.”

Já se passaram dois anos e meio desde o famoso comunicado à imprensa da Juventus sobre a primeira manobra salarial acertada em 28 de março de 2020. Os jogadores se comprometeram coletivamente a renunciar a quatro meses de salários, que serão recombinados. Foi discutido de boa fé no caso do segundo tempo: o problema de acordo com o Ministério Público de Turim é que o acordo já havia sido elaborado em detalhes e todos os jogadores sabiam que, de qualquer maneira, teriam recebido de 2,5 a 3 salários. Eles estavam desistindo naquele momento. «Relativamente às questões legislativas da bolsa, a comunicação que será emitida é apenas a renúncia aos quatro meses, e o pedido para não falar nas entrevistas sobre os detalhes deste acordo. Palavras escritas por Giorgio Chiellini Ao restante da equipe via WhatsApp, as provas contundentes, segundo os promotores, que levariam ao controverso crime de adulteração de informações “Ela ocorre no momento em que notícias falsas são publicadas e deve-se avaliar a adequação delas para produzir efeitos materialmente distorcidos no mercado, aplicando-se o critério de especulação póstuma.”

O depoimento de Maurizio também confirma a tese dos autores Vou verem linha com a opinião de todos os jogadores a quem se perguntou: “Lembro-me de falar ao telefone com o Paratici porque estávamos em confinamento. Paracchi me disse que já havia um acordo com os jogadores, e que também era apropriado eu continuar com eles… Me ofereceram apenas quatro meses de dispensa, sendo três meses que seriam pagos no ano de contrato mais tarde. As negociações foram conduzidas principalmente apenas com os jogadores, e fui informado no final”.