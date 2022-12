Ele gritou uma frase para os jogadores

Doha (Dubai) – Você pode ser um herói da Copa do Mundo mesmo com um apito no pescoço. É o que acontece com o árbitro Ivan Barto, que apitou as oitavas de final entre Inglaterra e Senegal na última partida. O dirigente da partida, nada intimidado com o acontecimento, fez-se respeitável em campo dando tapas nos jogadores menos respeitados. Assim, em pouco tempo se tornou o ídolo das seis socialites.