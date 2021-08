Pinamonte Empoli, funcionário do Inter: comunicado de imprensa

Andrea Pinamonti é um novo jogador do Empoli: aqui está o comunicado de imprensa do FC Tuscany sobre a chegada do avançado do Inter

Andrea Pinamonti Ele é um novo jogador do Empoli. Declaração do clube.

O Empoli Football Club anunciou que chegou a um acordo com o AC Milan para adquirir temporariamente os direitos das ofertas esportivas de Andrea Pinamonti.

Andrea Pinamonti é um atacante italiano nascido em Clés em 19 de maio de 1999. Começou a jogar no Lower Annonia em Dino e depois ingressou nas categorias de base do Inter, onde faz todo o processo até a primeira equipe. Estreou-se aos 17 anos, no dia 8 de dezembro de 2016, na partida da Liga Europa contra o Sparta Praga. Contra o Empoli, estreou-se na Série A em fevereiro de 2017. No verão de 2018, mudou-se para o Frosinone e, na temporada seguinte, vestiu a camisa do Gênova. Em setembro de 2020, voltou ao Inter, onde permaneceu no elenco que conquistou o Scudetto. Joga em todas as seleções juvenis e já participou do Campeonato da Europa de Sub-17, do Campeonato da Europa de Sub-19 (perdeu a final com Portugal) e do Mundial de Sub-20. Estreou-se pela seleção nacional de sub-21 em setembro de 2019, disputando um total de 9 partidas com duas redes; Foi convocado duas vezes pela primeira selecção nacional para várias etapas reservadas aos jovens jogadores ”.