Olimpiadi invernali – La startlist della discesa libera, Sofia Goggia con il numero 13

È giunto il momento forse più atteso, per i tifosi italiani, di queste Olimpiadi di Pechino 2022 . Nella notte, alle 4.00, scenderanno in pista le grandi protagonista della discesa libera, quarta prova do programa de sci alpino femminile di esta rassegna. Dopo la seconda e ultima prova cronometrata disputata em mattinata, è stata comunicata