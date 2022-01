Português para Pomigliano: Aqui está Catarina Realista Ferreira

«Estamos nos preparando para correr com Juventus“. a liga Domingo, 16 de janeiro (14h30). No Estádio Ugo Gubato Líderes invictos vêm, liderados por Sarah Gama, fresco do retorno da vitória (2-1) contra Milão A partir de Maurizio Ganz. para mim Preto e branco o terceiro Supertaça Italiana Signboard. artístico Domenico Banico Haverá dois novos itens disponíveis para o Big Match: The Australian Ella Mastrantonio (No. 4) A variante natural de Julia Ferrandicasado com LazioE os portugueses Catarina realista ferreira (Rede 14).

“A equipe está treinando bem”, explica o treinador Pomigliano À luz do décimo segundo dia, o primeiro retorno. a leopardos Eles terminaram 2021 de forma surpreendente, marcando 13 pontos. O plano de estradas para o sino recém-reformado não é ruim. “Ferrera Ele vai nos dar uma grande ajuda ”, reconhece o treinador bombástico. “Ele é um meio-campista de substância e experiência internacional, mostra caráter e temperamento”, observa pânico.

Experiência em Niroverde. Nasceu em 1995 portugues Catherine vem de Sassuolo Com a fórmula do empréstimo. “Estou feliz por jogar em PomiglianoTodos gostariam de estar aqui ”, admitiu o jogador de futebol Lusitani. Entusiasmo o que não falta. “Ajudarei a equipe a alcançar a meta da salvação”, ela expressa sua convicção.

O capitão deu as boas-vindas Deborah Salvatore Rinaldi, e imediatamente se fundiu no clube liderado por Rafael pepola. “a liga É muito competitivo e é imprevisível quem vai ganhar a partida às vésperas. Toda corrida é uma luta e você tem que dar 100% do seu comprometimento ”, conclui o primeiro Holland Unitedtime em que ele joga Liga Nacional, a Primeira Divisão Finlandesa, onde também apareceu duas vezes em Liga dos Campeões.