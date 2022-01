TAR suspende fornecimento de ASL

De acordo com Piedmont TAR, a quarentena imposta pela ASL “parece ser ilegal”. Até mesmo as classificações de Friuli-Venezia Giulia e Campania concordaram com a Liga

a Serie A Italiana Ela ganhou três dos quatro recursos contra as decisões ASL local: o Alcatrão de Friuli Venezia Giulia, isso é de Piemonte e isso de Campânia Eles concordaram com a universidade após fornecer quarenta, pelas autoridades, para Udinese, Torino e Salernitana, com jogadores passivos não mais isolados. a Tar de EmiliaEm vez disso, ele confirmou a quarentena de Bolonha. Assim, o 21º dia da Série A italiana será disputado quase que integralmente (Apenas Cagliari Bologna salta), mas ainda há incertezas quanto às datas e horários de algumas partidas.

Satisfação com a Football League

A Lega Serie A, em nota, “expressa sua plena satisfação com as decisões judiciais dos diversos órgãos do governo provisório (Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Campânia) que reconheceram a procedência dos recursos contra as ações das autoridades sanitárias locais que impediram algumas formações de continuar a atividade esportiva do indivíduo “. “Estas decisões – na conclusão da liga – dão boas esperanças, como foram repetidas várias vezes nos últimos dias, de que será possível em um curto espaço de tempo padronizar as intervenções regionais da ASL de acordo com as leis e protocolos esportivos.”

Udine Atalanta

O risco de escorregar segue até segunda-feira

O relatório de avaliação da Friuli-Venezia Giulia acolheu o recurso da Federação de Futebol contra a decisão da Autoridade Sanitária Friuliana que proíbe a disputa nos jogos da Juventus contra a Fiorentina (quinta-feira passada) e Atalanta (amanhã), após a infecção de Covid em que foi envolvidos. 12 jogadores e três funcionários. aesquecer Do Clube Friuliano. Assim, a decisão do TAR prevê que o jogo de amanhã, marcado para as 16h30, na Dacia Arena de Udine, seja disputado regularmente (mas existe a possibilidade de ser adiado para segunda-feira).

Os Bianconeri com apenas 13 anos, graças à Primavera

A Udinese faz as contas e descobre que são 13 – o número mínimo de atletas exigido pelo novo protocolo – para o jogo em casa contra o Atalanta graças apenas aos jogadores do Primavera. Pelo que foi aprendido com a empresa, haverá pelo menos um goleiro, mas não houve outras exceções para violação de privacidade em relação a 12 jogadores que tiveram teste positivo para Covid, portanto, os nomes dos jogadores recrutados são desconhecidos. Olhando a lista oficial depositada no campeonato, verifica-se que até o momento, a equipe da Juventus pode contar com apenas 23 elementos ativos, dos quais 12 pontos positivos devem ser retirados. De fato, durante o intervalo, os contratos com Teodorczyk e Forestieri foram rescindidos, enquanto Samir foi vendido para Watford. Pereira permanecerá nas boxes devido à lesão por pelo menos mais um mês e meio. Curiosidade: Dos 23 integrantes da equipe atualmente, está Stryger Larsen, que não é convocado há dois meses após ter decidido não renovar um contrato vencido.

Turin Fiorentina

Você joga no domingo ou na segunda?

O Piedmont TAR aceitou a retomada da suspensão da quarentena por parte da Lega di A devido a Torino devido à cláusula ASL no último dia 5 de janeiro, então a partida será disputada contra a Fiorentina, mas há incerteza sobre a data: Mostrar a suspensão da medida, o jogo pode também ser jogado Domingo São 14h30 como previsto, mas dada a paralisação de Torino nos últimos dias, permanece a hipótese de um adiamento segunda-feira 11 de janeiro às 18h30. Assim, a situação no desenvolvimento, as próximas horas serão decisivas e os resultados dos inquéritos em que a equipa do grupo Toro, que se prevê se realizar no período da tarde, também terão um papel importante.

Comunicado de imprensa de Piemonte Tarr

“A ASL decreta que, após a confirmação de 8 casos positivos de Covid-19 no ‘Team Group’ do Torino FC, ordena a proibição de retirada de todos os membros do grupo de casa – prevendo o dever de isolamento para pessoas com swab positivo, deve ser suspensa, ao mesmo tempo, a proibição geral da retirada de casa de pessoas assintomáticas (vacinadas e não vacinadas) – não apenas as oito pessoas sujeitas à quarentena por lei, mas também as pessoas sujeitas ao sistema de quarentena de automonitoramento governado pelo artigo 2º do Decreto Legislativo 229 Para 2021, que não permite ao Torino FC “entrar na bolha” de acordo com os procedimentos previstos na circular emitida pelo Ministério da Saúde em 18 de junho de 2020, tendo como resultado, Torino O Calcio não pode participar dos jogos da liga agendados para 6 de janeiro de 2022 e 9 de janeiro de 2022. Na opinião do TAR, que foi decidido em uma base, Parece que ASL é ilegal violar o art. 2, Decreto Legislativo de 30 de dezembro de 2021, n. 229, bem como a circular do Ministério da Saúde em 18 de junho de 2020. ”

Cagliari Bolonha

Bolonha ainda sem terceira dose: recurso perdido

As empresas de saúde poderão colocar em quarentena apenas aqueles que ainda não tiverem a terceira dose da vacina. Por esta razão, o único recurso que falta é aquele contra o TAR de Emilia Romagna: Como afirmado RepúblicaOs jogadores do Bolonha ainda não receberam a terceira dose, por isso o jogo com o Cagliari será adiado.

Venda de ingressos suspensa

Cagliari – Bolonha cada vez mais longe: A venda de ingressos também foi suspensa depois que a Sardenha soube que o FC Bologna havia enviado um pedido de adiamento do jogo à Lega Serie A. A partida do calendário ainda está marcada para amanhã às 14h30 no Unipol Domus. Mas agora, após o pedido do Bologna devido aos casos da Covid que forçaram os emilianos a treinarem em casa sozinhos, um sinal da liga é esperado para entender como eles se comportam amanhã. Parece certo que, de acordo com os termos da ASL, a equipe não sairá de Bolonha: a partida está marcada para esta tarde. O Cagliari, por sua vez, está pronto para se adequar às decisões federais: se não houver novas indicações, a equipe costuma se apresentar em campo para aguardar o apito do árbitro. Mas nas próximas horas, as decisões da Liga, que monitora o desenvolvimento contínuo da situação caso a caso, devem chegar.

Verona Salernitana

Origem de Salerno: “Não é hora de resumos defensivos

“Tomamos nota do Decreto do Alcatrão. Eles nem mesmo nos deram tempo para arquivar nossas notas defensivas. Entre outras coisas, há que dizer que ontem já emitimos a provisão para acabar com a quarentena de 13 pessoas, 9 jogadores e 4 membros do grupo da equipa Salernitana, que foram libertados após terem um buffer negativo. Então, já modificamos este item. “O diretor da Covid em Salerno ASL, Arcangelo Saggese Tozzi, disse à ANSA sobre a decisão de que Salerno TAR acatou o recurso da Lega Serie A contra a decisão da autoridade sanitária local. No decreto – acrescenta Saggese Tozzi – alega-se que existe um protocolo que, entre outras coisas, no dia 6 de janeiro, a própria associação mudou, emitindo um novo protocolo. Talvez fosse tão forte que eles precisavam mudá-lo“