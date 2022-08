Monza-Turim 1-2, Juric em Conferência: “Lukic? Entenda por que certas coisas existem

As palavras do técnico de bombas em uma coletiva de imprensa em Monza

Depois de falar com uma dúzia de microfones , Ivan Yurich também se apresentou na conferência de imprensa. Aqui estão as palavras dele.

“Fiquei muito satisfeito, principalmente com Tony. Não gostei nada do Palermo, hoje ele jogou com força e técnica. Miranchuk também conhece muito bem as nossas jogadas. Radunjic e Sanabria trabalharam juntos durante quarenta dias e poliram a partida. Compreendendo, eles precisam melhorar, mas acho que todos fizeram um bom jogo.” Até Vlasic quando entrou.”