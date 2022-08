Vuelta: Os Emirados Árabes Unidos vão focar Almeida nas estradas de Espanha – ciclismo

(ANSA) – ROMA, 13 de agosto – A equipe Emirates selecionou os oito ciclistas que participarão da prova de ciclismo Vuelta España, que começará em Utrecht (Holanda) no dia 19 de agosto, seguirá para a Espanha e terminará em Madri no dia 11 de setembro. . Um total de 3280 km. A equipe dos Emirados escolheu uma formação dinâmica, ambicionando ser protagonista em todas as etapas, começando por João Almeida, que terá como alvo os primeiros quartos da classificação geral, e Pascal Ackermann, que se destacará nos sprints.



A etapa espanhola também contará com a estreia de Juan Ayuso, de 19 anos, na grande turnê: o talentoso espanhol será o piloto mais jovem no início da Vuelta 2022. O chefe de equipe Machin Fernandez (Espanha), juntamente com os técnicos Andre Seder Hauptmann (Eslovénia) e Manuel Morey (Itália) os seguintes pilotos: Pascal Ackermann (Alemanha), João Almeida (Portugal), Juan Ayuso (Espanha), Brandon McNulty (EUA), Sebastian Molano (Colômbia), Evo Oliveira (Portugal), Jan Polanc (Eslovênia) e Marc Soler (Espanha). “Esta será a minha primeira Vuelta, mal posso esperar pelo início da corrida. Os últimos meses não foram muito claros para mim, não estive 100%” mas na Vuelta a Burgos termino com o anel vencedor o que me dá um enorme impulso em termos de confiança. Volto a ter boas vibrações na moto e, graças a uma grande equipa também, acho que podemos tirar alguma satisfação da Vuelta,” disse Almeida.



“Sempre é difícil definir metas com precisão – acrescentou o português – acho que elas ficarão mais claras com o passar das etapas. O caminho de Utrecht a Madrid será longo e estou pronto para este desafio”. (Lidando).