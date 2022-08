Nápoles feita para Simeone: visitas de hoje. Blitz de Giuntoli em Paris para Keylor Navas. Abelhinha… | primeira página

Nápoles tem sido um mercado de entrada muito ativo até agora. Era inevitável, dadas as muitas despedidas que eu havia encontrado. Obviamente, isso não é tudo, porque ainda há algo a ser feito. Entre o departamento ofensivo, os goleiros ainda não identificados, e o meio-campo com algumas dúvidas, é hora de trabalhar duro para o diretor esportivo Cristiano Giuntoli.

Simeão chega – Ontem Betagna tornou-se oficialmente um novo jogador em Monza. Então, uma nova isca chamada Giovanni foi necessária por semanas Simeone. Os últimos detalhes foram determinados, faltando apenas a aprovação de De Laurentiis. Choleto será o novo atacante do Napoli, vice de Osimhen. Empréstimo de 3,5 milhões de juros com direito de resgate de 12 milhões. Também foi estabelecido um potencial compromisso de resgate, que será acionado em circunstâncias muito difíceis. Mas enquanto isso, Spalletti tem seu novo atacante: Hoje, Simeone passará por exames médicos no Villa Stewart antes de assinar o contrato.

Guntoli em Paris – Giuntoli está em Paris para duas negociações muito importantes, negociações Fabiano Ruiz e isso de Keylor Navas. Dois negócios não relacionados, mas com o mesmo clube. Então o encontro com a equipe do Paris Saint-Germain: Para o meio-campista espanhol, é necessário chegar a um acordo sobre o número de transferências de cinco milhões de danças (25 ofertas, 30 pedidos do Napoli). O guarda-redes adora o destino azul, mas terá de encontrar a arena económica dado o salário de cerca de 12 milhões de euros que recebe atualmente. Paris Saint-Germain paga indenizações à Costa Rica Ele vai acabar com a duplicidade com Ed Donnarumma Ajudaria o Napoli, que poderia oferecer um valor de dois anos disponível.

músculo abdominal acelerado Com a ausência de Fabian Ruiz, é necessário um novo remate no meio-campo. A passagem para Ndombele tornou-se mais do que tangível. O meio-campista francês está fora do projeto do Tottenham e Ele já deu seu consentimento para se mudar para o Napoli. As comunicações estão em andamento entre Giuntoli e Paratici para um Empréstimo seco com salário conjunto (a taxa mais alta paga por um clube inglês). Relação estilo Anguisa. O Napoli é sério e De Laurentiis está pronto para dar alguns golpes importantes em Luciano Spalletti para relançar o Napoli.