Dybala chorando, Agnelli assobiou em campo

O golo no final de Sergej Milinkovic-Savic que decidiu a final por 2-2 que permitiu à Lazio ultrapassar a certeza da qualificação para a Liga Europeia não estragou os adeptos da equipa. Juventus E o clima que prevaleceu no Allianz Stadium, o último jogo em casa com a camisa da Juventus Giorgio Chiellini E Paulo Dybala .

Paulo Dybala e lágrimas no final da Juventus Lazio

Durante longos minutos no relvado do estádio da Juventus assistimos a esta pista dupla, com Chiellini a festejar Leonardo Bonucci Assim como do parceiro anterior Andrea Barzagli, para consertar o lendário “BBC” pela última vez na base épica do nove campeonato consecutivo, e por outro lado Dybala sozinho está dando autógrafos com seu rosto carrancudo. Mas, de repente, o atacante argentino não conseguiu mais conter as lágrimas e desatou a chorar sob os olhos de sua namorada. Oriana Sabatinié então consolado por seus colegas, incluindo o próprio Chiellini, que o abraçou.