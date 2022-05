F1, WSBK, WRC: Sky Sports – programação de TV

Mais um fim-de-semana de motores a não perder na Sky e ao vivo no NOW: a paragem de F1 em Montmelò para o Grande Prémio de Espanha – a W Series também passa para a pista – enquanto em Portugal vão decorrer os Campeonatos do Mundo de Superbike e Rally. De quinta-feira, 19 a domingo, 22 de maio, será outro fim de semana Sky imperdível para todos os fãs de automobilismo.

Programação do GP da Espanha, ao vivo na SKY SPORT F1, SKY SPORT UNO, Transmitindo agora e à luz na TV8:

quinta-feira, 19 de maio

17h45: Passe do Paddock

sexta-feira 20 de maio

9h25: Treino livre 1 F3

11h30: Treino livre 1 F2

13h30: Paddock Live

14h: 1 treino F1 gratuito

15h: Paddock Live

15h15: Torneio de qualificação F3

16h45: Paddock Live

17h: Treino Livre 2 F1

18h: Paddock Live

18h25: Qualificação F2

19h15: Qualificatórias da Série W

20h: Show ao vivo no Paddock

Sábado 21 de maio

10h55: Corrida F3

12h00: coletiva de imprensa da equipe (adiada)

12h45: Paddock Live

13h00: Treino 3 F1 Gratuito

14h: Paddock Live

14h35: Série W

15h15: Paddock Live

16h: Eliminatórias da Fórmula 1

17h35: Corrida Sprint F2

18h35: Show ao vivo no paddock

domingo 22 de maio

10h: Corrida de Fórmula F3

11h30: Corrida de Fórmula F2

13h30: Desfile dos Pilotos

14h: Paddock Live

15h: Corrida de Fórmula 1

17h: Paddock Live

17h30: Paddock ao vivo – #skymotori

19h: Anatomia de uma corrida

SUPERBIKE: A ROUND D’ESTORIL AO VIVO NA SKY SPORT ACTION E FLUI AGORA:

sexta-feira 20 de maio

11h25: FP1 Superbike

15h55: FP2 Superbike

Sábado 21 de maio

10h40: Superpole Supersport 300

11h20: Super Bowl SuperSport

12h05: Superpole Superbike

13h35: Primeira corrida Super Sport 300

14h45: Pré-Superbike

15h: 1 Corrida de Superbike

15h35: Após a corrida

16h10: Primeira corrida Super Sport

domingo 22 de maio

11h45: Pré-corrida

12h00: Superpole Race Superbike

12h20: Após a corrida

13h25: Corrida 2 Super Sport

14h45: Antes da corrida

15h: 2 Corrida de Superbike

15h35: Após a corrida

16h10: Corrida 2 Super Sport 300

O Rali de Portugal está a decorrer na Sky Sport Action e já está a ser transmitido:

quinta-feira, 19 de maio

20h: Primeira etapa

sexta-feira 20 de maio

20h: Segunda etapa

Sábado 21 de maio

8h30: Terceira etapa da transmissão ao vivo

21h: Live Stage 4 (adiado)

22h: Live Stage 5 (adiado)

domingo 22 de maio

9h30: Sexta etapa da transmissão ao vivo