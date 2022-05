Juventus, encontro de hoje com agente de Pogba

Rafaela Pimenta espera em Contasa para falar sobre possível retorno dos franceses a Turim

“Não falo do mercado de transferências até ao final da época” disse ontem Massimiliano Allegri, Mas na verdade o mercado de verão Juventus O dia começa com a chegada de uma nota de rodapé Paul Pogba conduzido por Rafaella Pimentao agente que zela pelos interesses do francês após a morte de Raiola, com quem está agendada uma reunião à hora do almoço para perceber se é realmente possível entrar em negociações entre o Clube de Turim e o internacional francês, que estão prestes a ser concluídas com Manchester United Mas ele definitivamente tem demandas de trabalho muito altas.

Portanto, a reunião de hoje servirá ao governo bianconeri para entender as margens de possíveis negociações. Se há vontade de os franceses retornarem a Turim, por um lado, há uma oferta econômica menor do que as propostas PSG, que estava muito interessado em comprar e hoje ainda é considerado à frente da Juventus, e do Manchester United, que ainda esperam uma renovação que não virá. Assim, os bianconeri focam no fator “emocional”, e a ideia seria colocar 7,5/8 milhões por temporada além de bônus no quadro para chegar a dois dígitos, e também aproveitar os incentivos fiscais para o decreto de crescimento. É claro que a decisão cabe ao francês, que fatura 15 milhões no United, e por isso deve fazer um esforço importante desse ponto de vista.

Por trás dos méritos do decreto de crescimento estão as esperanças da Juventus, que daria a Pogba em grande parte o mesmo envolvimento que ele teria para Paulo Dybala Antes da separação, e talvez até da camisa 10, que o próprio francês tirou no verão de 2016, apenas um ano após sua mudança para o argentino.

Para trazer Pogba de volta a Turim, a Juve é séria e as futuras estratégias de mercado para os bianconeri dependem da partida de hoje.



Veja também



Juventus

Dybala saúda torcedores da Juventus: “Pensei que ficaríamos juntos por mais anos”