Vincenzo Nibali de 29 a 13 em uma etapa! Quem bate Blockhaus e Gap do Top Ten – OA Sport

Vincenzo Nibali foi um grande campeão durante a etapa 9 do Giro d’Italepara. Lo Squalo acompanhou os melhores ao longo da subida desafiadora que levou ao cume Blockhouse E fazer tordos Salto para a frente na classificação geral: ontem o siciliano conquistou o 29º lugar na classificação, enquanto hoje conseguiu subir para o 13º. Um retorno de 16 posições é promissor, o capitão do Astana pode realmente lutar pelo top 10 no que é proclamado sua última aparição no Corsa Rosa.

Vincenzo Nibali acusa Juan Pedro Lopez de atrasar a camisola rosa em 3’04”. O atraso do top 10, fechado pelo espanhol Belo Bilbao, é de 1’42”. O piloto de 37 anos terá que crescer em forma na segunda semana, não muito difícil do ponto de vista da altitude, e depois tentar subir mais a encosta durante a muito exigente semana passada. Lopez está atualmente 12″ à frente do português João Almeida, 14″ sobre o francês Romain Bardet, 15″ sobre o equatoriano Richard Carapaz, 20″ sobre o australiano Guy Hindley, 28″ sobre o francês Guillaume Martin e 29″ sobre o espanhol Mikel Lada. , 54″ em Domenico Pozofevo, 1’09” no alemão Emmanuel Buchmann, 1’22” em Belo Bilbao.

Vamos dar uma olhada detalhada em todos os ciclistas que Vincenzo Nibali venceu na classificação geral graças ao bom desempenho apresentado em Blockhaus.

Vincenzo Nibali de 29 a 13 no GIRO D’ITALIA: quem venceu Blockhouse

VINCENZO NIBALI (ontem dia 29 a 4’16” e hoje dia 13 a 3’04”)

Contornando o quartel:

Leonard Caimna (ontem 2 a 38 polegadas e hoje 15 a 3’26)

Ren Tramy (ontem o terceiro às 58 ‘e hoje dia 28 às 1324’)

Simon Yates (ontem dia 5 a 1’42” e hoje dia 25 a 11’11”)

Morey Vincendent (ontem 6 a 1’47” e hoje 27 a 12’50”)

Wilco Kielderman (ontem 7 ontem a 1’55” e hoje 24 a 11’02”)

Richie Porte (10º ontem aos 2’04” e hoje 16º aos 4’19”)

Santiago Buitrago (ontem dia 16 aos 2’18” e hoje dia 31 aos 16’08”)

Quinn Bowman (ontem 17 às 2’19” e hoje 21 às 9’38”)

Hugh Carthy (18 ontem aos 2’20” e hoje 17 aos 4’22”)

Lucas Hamilton (ontem 20 a 2’27” e hoje 26 a 11’56”)

Giulio Ciccone (ontem 21 a 2’32” e hoje 22 a 10’12”)

Bok Mollema (Ontem 24 às 2’43” e hoje 29 às 13’46”)

Evan Ramiro Sosa (ontem 25 a 3’05” e hoje 19 a 5’53”)

Pavel Sivakov (26 ontem a 3’14” e hoje 23 a 10’52”

Jan Hurt (ontem 27 a 3’16” e hoje 14 a 3’09”)

Tobias Voss (Ontem 28 a 4’14” e hoje 38 a 24’42”)

Foto: La Presse