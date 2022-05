“Achei que ficaríamos juntos por ainda mais anos”

Mensagem social do argentino: “Vestir esta importante camisa com a braçadeira de capitão foi um dos maiores orgulhos da minha vida”

Na véspera da penúltima partida com camisa Juventuso último em frente ao público do estádio, Paulo Dybala Ele queria cumprimentar o povo da Juventus. Palavras de um argentino, o primeiro desde que a empresa formalizou a não renovação do contrato.



“Nunca vou esquecer tudo o que me fez viver, em cada jogo e em cada gol. Em você cresci, aprendi, vivi e sonhei. Foram 7 anos de magia, 12 troféus e 115 gols que ninguém vai tirar de nós . Nunca. Obrigado por me apoiarem nos momentos difíceis. Obrigado a todos aqueles que me acompanharam ao longo dos anos: do primeiro ao último, dos adeptos às pessoas que trabalham no clube, a todos, aos treinadores e aos meus companheiros, aos pessoal e os dirigentes. Vesti esta importante camisa. Com a braçadeira de capitão foi um dos maiores orgulhos da minha vida, que espero mostrar um dia aos meus filhos e netos. Saudação da quadra à Lazio: “Será meu último jogo com esta camisa, é difícil imaginar, mas será nosso último adeus. Não será fácil, mas entrarei em campo com um sorriso e minha cabeça erguida, sabendo que eu te dei tudo.”