Mulheres da Ucrânia: Escape da guerra para desempenhar o papel de 5 na Europa

Da guerra ao futsal (futsal indoor), passando por Bolonha. É uma viagem de esperança para a seleção ucraniana feminina rumo à quarta final do Europeu de 2022, agendada de 1 a 3 de julho no Pavilhão Multiusos de Gondomar (Porto), Portugal. A candidata será a Espanha, enquanto nas outras semifinais a Hungria enfrentará o país anfitrião. Entretanto, as ucranianas com staff alargado preparam-se na capital da Emília onde vão ficar até amanhã e depois viajar para Paris, palco de aproximação ao evento português. Em Bolonha, as meninas ucranianas e seus colaboradores são convidados da divisão nacional de futsal a pedido expresso da UEFA e treinam em cooperação com a Lavoropi, uma empresa de trabalhadores temporários de Bolonha que está muito presente no esporte (foi patrocinadora do basquete Fortitudo) e em o setor social desenvolvendo projetos de Recrutamento de estrangeiros