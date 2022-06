CR7 vai se despedir do Manchester United: é aqui que ele pode ir

Embora tenha sido eleito o jogador da temporada do Manchester United, apenas o prêmio foi adicionado. Sir Matt Busby Jogador do Ano “, para Cristiano Ronaldo tem sido uma época turbulenta e não muito feliz mesmo à custa de números que ainda mostram como é campeão absoluto apesar dos seus 37 anos. 24 golos entre a Premier League e a Champions não foram suficientes para manter com moral CR7 Quem quase certamente deixará a equipe treinada pelo Sr. Ten Hag. Mas qual camisa ele poderá usar em setembro?

Roma sonha CR7

Na capital, do lado de Giallorossi, ninguém se atreve a pronunciar esse nome, mas é um sonho que pode se tornar realidade com Mourinho e a atual gestão. lá República Recorde-se que Jorge Mendes é o agente das duas estrelas portuguesas, o ponta-de-lança e treinador da Roma. Um mais um nem sempre é igual a dois, mas os percentuais, em relação aos últimos anos, não serão 0%, pelo contrário. A idade de Ronaldo, então, é o que é: um grande clube europeu não vai mais investir um bom dinheiro para um campeão que, inevitavelmente, começará lentamente em direção ao pôr do sol. E então, no final de junho, CR7 Ele ainda terá uma vantagem fiscal justa que lhe permite pagar seu próprio valor de impostos (100.000 euros) sobre os rendimentos de atividades no exterior. Mendes, então, em Trigoria tem excelentes relações com Thiago Pinto, gerente geral da equipe Gelorossi.

Mas também há muitas razões para número, O principal envolvido: Quanto custa? Atualmente, ele ganha 23 milhões de euros, uma quantia desproporcional mesmo para um clube que acaba de ganhar um título europeu. Se os Red Devils também fossem dar sua contribuição, seria uma coisa, caso contrário, adeus sonhos de glória. A competição europeia da Roma também não deve ser subestimada: Ronaldo também ficaria feliz em competir em um campo tão quente e exigente quanto o romano, mas Liga Europeia Certamente não é o sonho proibido de um atacante. É por isso que muitos fatores serão decisivos, incluindo os objetivos pessoais do português

CR7, uma hipótese matemática

De volta ao passado: rumores de Lisboa querem que Ronaldo volte a vestir a sua primeira camisola, uma camisola Esportivo, que o tornou conhecido em 2002-03 para um público mais amplo antes de seus anos dourados com o Manchester United. O presidente do clube, Federico Varandas, deve isso aos seus torcedores: “ Um dia o cristão voltará para nós É por isso que recentemente tentou restabelecer seu relacionamento com Mendes, que agora se acalmou desde que Bruno Fernandes acabou no United. Então Cristiano estará muito mais perto de sua amada mãe Dolores, que ficará feliz em vê-lo perto de você. De casa e com a camisola do clube lisboeta. Em suma, os trabalhos em curso para o Verão, do ponto de vista desta e de outras excelentes transferências, prometem ser “empolgantes”.

O jogador mais social

A estrela portuguesa é também a mais futebolista social Mundial: Em segundo lugar está Messi, e Neymar também termina no pódio. No entanto, a distância de Ronaldo é muito ruim: a Talkwalker, multinacional líder global em inteligência social e de consumo que mede as principais federações, equipes e atletas do mundo todos os dias do ponto de vista das interações (participação), registrou que Cristiano Ronaldo , de agosto ) de 2021 a maio de 2022, 1,9 bilhão de interações sociais em todo o mundo. Mas Messi tem menos da metade de 737 milhões de interações, enquanto Neymar parou em 613 milhões.