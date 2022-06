Calciomercato 2022 AO VIVO, transmissão ao vivo de todas as negociações e trocas hoje 16 de junho de 2022

Milão: a situação de Messias e Florenzi

Além de olhar para os primeiros sucessos de mercado que devem ser Origi e Sanches, o Club Rossoneri está trabalhando para fechar os resgates dos jogadores que já estão no elenco, Junior Messias e Alessandro Florenzi. O ex-Crotone teve uma temporada um tanto agitada. Ele também deve receber um desconto no valor acordado no ano passado com Roma: de 4,5 esperados, passará para 2,8 acordados nos últimos dias.Acesse o artigo08:21

Cremonese: Estou reforçando o ataque e vencemos Campiaghi

A Cremonese insiste em aproveitar as oportunidades de mercado antes da abertura oficial.aprofundar09:17

Atalanta: para o herdeiro de Goossens, Nuno Tavares

A Atalanta parte da defesa: o primeiro alvo do mercado é o português Nuno Tavares, a equipa, potencial herdeiro de Goossens. Para o jogador do Arsenal, as negociações começaram, mas não são fáceis.Acesse o artigo09:24

Sassuolo: Um novo caminho para atacar

Portas giratórias atacam Sassuolo. Emilian provavelmente verá um dos Scamaca, Berardi e Rasbadori começando ou talvez mais de um. Por esta razão, ds Carnevali está procurando por recursos que possam preencher os buracos deixados por essas viagens em potencial.aprofundar09:27

Juventus, o futuro de Demiral foi decidido

Após não ser recuperado pela Atalanta, Demiral espera para entender qual será o seu futuro. Apesar do contrato com os bianconeri até junho de 2024, o turco está destinado a fazer as malas. O defesa turco terá muitos adeptos, tanto em Itália como no estrangeiro.Acesse o artigo09:55

Totti desabafa sobre Dybala: Com quem tem Pupone, o caso explode

As palavras duras de Francesco Totti sobre a passagem de Dybala ao Inter levantaram a questão de quem Boponi estava se referindo: identidade leva a 5 cenários e pessoas possíveisaprofundar10:08

João Pedro: A sereia espanhola para o avançado

O poderoso atacante do Cagliari, João Pedro, acabou na mira de vários clubes. Afinal, o rebaixamento da Sardenha para a série de aprendizes não fez nada além de ampliar as exigências do brasileiro que certamente não será rebaixado para a Série B com o Rossoples. Ele é um homem de transporte de Cagliari.aprofundar10:56

Spal: Quatro clubes da segunda divisão em Vikary

As ruas de Leo Vicari e as ruas de Spal provavelmente vão se despedir neste verão. A registar nas últimas horas, bem como o interesse de Modena e Veneza, onde os lagos enfrentam o mesmo problema da Sardenha com uma despedida quase certa de Caldara.Leia o artigo11:20 READ Euro 2020, possíveis esquadrões atualizados para as 24 equipes: Dia 1. Surto na Espanha? Pellegrini ferido, Castrovilli em alerta precoce

Paris Saint-Germain-Scamaka: Há uma oferta terrível dos franceses pelo Sassuolo

O Napoli é forte contra Gianluca Scamaca se Victor Osimhen sair, mas enquanto isso, o Paris Saint-Germain está pressionando muito para fornecer o atacante do Sassuolo na próxima temporada. Do ponto de vista econômico, esta é a oferta dos franceses: 40 milhões mais 10 bônus de apostas para verde e preto e um bônus de cinco anos de 3,5 milhões mais scamca.aprofundar11:21

Lecce: Aquisição da Sesai é oficializada

Lecce também está dando seus primeiros passos e quer criar uma equipe que possa suportar o impacto da Primeira Divisão. Abaixo está o comunicado de imprensa de Lecce nos EUA: Viva as performances esportivas do jogador de futebol Assan Ceesay na última temporada no FC Zurich.Leia o artigo11:43

Inter lança a Lança da Maravilha: um atacante é demais

O Inter pode apresentar-se na linha de partida com um ataque fantástico, mas alguns podem ser demasiado. Lautaro Martínez reiterou que não quer deixar a Inter e está ansioso para voltar a jogar com Romelu Lukaku, assim como com o também internacional Paulo Dybala. No entanto, os riscos de não ter espaço no campo de jogo seriam muito altos e o touro poderia ser sacrificado para trazer os outros dois para os Nerazzurri,Leia o artigo12h00

Turim: um novo nome para substituir Bremer

Houve muitos rumores nas últimas semanas sobre a despedida de Bremer de Turim. Em casa, eles têm certeza de que a oferta certa chegará mais cedo ou mais tarde, por isso Fagnati já tem em mente o perfil do jogador que substituirá o brasileiro.aprofundar12:02

Milan disse: Ibrahimovic renova, mas com olhar para o futuro

O Milan quer diminuir o tempo e completar o quebra-cabeça para a próxima temporada. Uma delas diz respeito a Zlatan Ibrahimovic, que também é considerado essencial para o Milan no futuro próximo. Após passar por cirurgia, o sueco tenta seguir em frente. A dupla administrativa Maldini-Massara almeja mais um ano com Re Zlatan.aprofundar12:04

Juventus continua mantendo o jogo Allegri-Campos em Montecarlo

Ainda hoje há rumores de um encontro entre Max Allegri e Luis Campos em Montecarlo. O treinador do Livorno está ligado à Juventus com um longo contrato, mas segundo a Gazzetta dello Sport, estará descontente com o mercado da Juventus.Leia o artigo12:06 READ A "ameaça" de De Ligt e Raiola: a verdade entre a condição e o futuro na Juventus | primeira página

Marselha colocou Morel na mira

Não apenas o mercado de transporte italiano. A Ligue 1 acompanha a Serie A de perto há algum tempo e parece que o Marselha tem como alvo a Atalanta da ColômbiaAcesse o artigo12:07

Nápoles, ADL define o preço para Osimhen: a Premier League está à espreita

O Napoli abriu para a potencial venda de Victor Osimhen, já tendo recebido Insigne e Mertens. Caso os “azzurri” realmente desistam do jogador nigeriano, Rosia sugere que Spalletti aposte tudo em Gianluca Scamaca, do Sassuolo.Acesse o artigo12:08

Belotti Fiorentina: intensificar contatos

Gallo Belotti e Torino estão a um passo da separação após sete anos de amor e objetivos em grupos. Nas bancas de hoje, o Tuttosport fala sobre a Fiorentina como possível destino de Belotti. Viola enfatizou Cabral, mas não manterá Piatek e, portanto, o italiano quer outro atacante de primeira linha para enfrentar a Liga da Conferência e melhorar na Série A.Leia o artigo12:10

Juventus luta no mercado de transferências: muitas saídas, poucas entradas, o tempo está se esgotando

A Juventus continua trabalhando para seu próximo mercado. Os bianconeri estão se movendo para apresentar um elenco competitivo para Max Allegri. O treinador do Livorno não pode e não deve falhar pelo segundo ano consecutivo e exige contratações, já que a administração trabalha para criar a combinação certa de experiência e juventude.Leia o artigo12:16

Juventus, reserva de Di Maria Eni: dois substitutos prontos

As negociações entre Juventus e Di Maria estão suspensas. A Juventus ofereceu ao jogador o que ele queria, mas o argentino ainda não dissolveu suas reservas e está esperando o Barcelona, ​​​​e por trás dessa hesitação estará a vontade da família de retornar à Espanha. Pronto, apenas no caso, duas alternativas: Philip Kostek e David Neres.Acesse o artigo12:18

Milan-Ibrahimovic, tudo pronto para o futuro: renovação e depois na gestão

Zlatan Ibrahimovic literalmente virou o mundo do Milan de cabeça para baixo com sua chegada. Além disso, como escreve o Tuttosport, parece que o futuro fora de campo de Ibra já foi decidido. De fato, o Milan parece pronto para oferecer ao sueco o papel gerencial, mesmo que ainda não se saiba exatamente qual será. O certo é que o amor entre Milan e Ibra é mútuo, seja qual for o adjetivo.Leia o artigo12:36 READ Milan 1-2 Spezia: Liao, Agudelo e Giasi

Da França, alternativa a Frattisi: torcedores da Roma estão em crise

Uma treta sobre os Giallorossi levanta dúvidas sobre o possível retorno do meio-campista do Sassuolo: DS Pinto mudou seu objetivo?Acesse o artigo13:05

Nápoles, o ambicioso plano de Giuntoli para atacar

O clube azul vai mudar muito para a frente, mesmo que Osimin fique: os movimentos ds começam com uma venda aprofundar13:15

Da distribuição de recursos aos recursos: AC Milan e Inter têm uma coisa em comum

Muito ativas na frente de compras, as duas empresas em Milão poderiam se encontrar com um tesouro se pudéssemos fazer uma vendaAcesse o artigo13:17

Juventus, o meio-campo ainda precisa ser fortalecido: a hipótese de Fabian Ruiz

O meio-campo da Juventus deve passar por uma verdadeira reformulação nesta sessão do mercado de transferências. Como escreveu o Tuttosport, os bianconeri vão ficar de olho na condição de Fabian Ruiz. O meio-campista espanhol termina no Napoli em 2023 e esta será a última chance de De Laurentiis de gerar renda.Acesse o artigo13:25

Roma-Zaniolo, um verão quente e um futuro muito incerto

Nicolò Zaniolo está aproveitando as férias de verão que farão o julgamento. O Newcastle, informou a Corsport, pode estar interessado e apto a apoiar pedidos de aumentos que colocam Thiago Pinto em dificuldade e Roma que querem renovar o acordo que expira em 2024. No momento, não há reunião prevista entre as duas partes, que é nada em programas romanos d.Acesse o artigo13:27