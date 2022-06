Mais cinco medalhas de ouro para a Itália, sempre em primeiro plano no quadro de medalhas. Barlaam recorde mundial – OA Sport

Mais um tesouro de medalhas para a seleção italiana no Campeonato Mundial de Natação Paraná, na Madeira. Oito glórias conquistadas pela seleção portuguesa, cinco vitórias e três segundos lugares confirmam a seleção para o topo do quadro de medalhas após quatro dias de oito dias de competições.

Alcancei imediatamente a 30ª medalha pela manhã com ouro Francesco Petillaque triunfou nos 200 SM1 livre em 5’25” 63, à frente do grego Karypidis (6’15” 18) e do brasileiro da Silva (6’52” 23). S6 Antonio Fantine Ele ocupa o primeiro lugar com o tempo de 4m57s72, à frente do mexicano Juan Jose Gutierrez Bermúdez (5.07.54) e do brasileiro Talison Gluck (5.07.87), enquanto Palácio Zênia Ele é o vencedor dos 100m livre S8 em 1.06.93, atrás da britânica Alice Tay (1.07.16) e da brasileira Celia Keithlin Jeronimo de Araujo (1.07.90).

E à noite vem uma fraqueza inesquecível no medley 200 SM5 feminino: sucesso é tudo Monica Bogionneque foi vitorioso em 3.40.27, com Julia Gerrity Ele o sucedeu em 3.44.50. 3º lugar para o japonês Maori Yui com o tempo de 3.47.10. A festa de ouro termina com Simão Barlaão No S9 100m, que também bate o recorde mundial com o tempo de 52s23. segundo lugar para o francês Ugo Didier (55,35), terceiro lugar para o australiano William Martin (55,45); Sétimo em vez do outro azul Simon Scioli em 58.01.

Martina Rabolini Ela consegue sua primeira medalha de Copa do Mundo: depois de quarto lugar nos 100 SB11 peito, ela terminou em segundo lugar nos 200 SM11 misto em 3.05.70, atrás da americana Anastasia Pagonis (2.49.73), mas à frente da mexicana Matilda Alcazar Figueroa (3.09.11). ). Posição honrosa também Frederico Picelli Na corrida de 100 metros atrás S7, que não conseguiu se opor ao ucraniano Andrey Trosov (1.09.46).

Alberto Emodio Em vez disso, ele está satisfeito com um sexto lugar nos 100 livres S8 conquistado pelo grego Demóstenes Michalentzakis (59,33). Pare no pé da plataforma Geleia Carlotta que conquistou sua segunda medalha de bronze em seus campeonatos mundiais: nos 100m S13 peito, ela terminou em quarto lugar com apenas 11 centavos do terceiro lugar para o irlandês Roisin Ni Riain, levando a vitória para a americana Gia Pergolini. mesmo resultado Vincenzo Boni Na prova de 50 metros atrás, o S3 venceu o mexicano Diego Lopez Diaz com o tempo de 44,76 pontos.

Foto: La Presse