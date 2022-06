“Milan e Messi são leais. À direita podem ser sacrificados Saelemaekers”

MilanNews.it

© Foto www.imagephotoagency.it

Manuel Biocini, falando ao vivo na Sky Sports 24, contou as últimas novidades do mercado de transferências do Milan, com destaque para o atacante da direita: “O Milan substituiu Messi. está tentando fazer um grande progresso na ala direita, e provavelmente aloca muito dinheiro para ele, com um orçamento de 25 a 30 milhões de euros: esses são os números quando falamos de De Ketelaere, Berardi, Raspadori, etc. Então o resgate de Messias é o resgate “usado com segurança” do jogador a um preço acessível. O Milan também conseguiu finalmente obter um desconto de Crotone, de 5,5 milhões acordado no verão passado com um empréstimo oneroso de 1,5 milhão, no valor de 4,5 milhões de euros.As avaliações foram feitas: no momento há um atacante adequado para o Messias, o Milan assumimos que pagará no flanco direito. Se uma oferta interessante chegar para os Saelemaekers neste momento, pode ser ele, assim como Castillejo, que serão vendidos.