“A contratação de Bastianini chegará na próxima semana.”

ROMA – O MotoGP assiste ao nascimento de mais um grande talento: Enea Bastianini. Com as suas três vitórias nas primeiras sete corridas, espera-se o piloto italiano atrás de Fabio Quartaro, líder do Campeonato do Mundo e responsável campeão do mundo, e de Alex Espargaró na Aprilia. lá ducati Parece que ele quer apostar muito em Bastianini, como confirmado pelo próprio agente de Rimini, Carlo Bernat A”Sky Sports“:”Há apenas um aperto de mãomas a Ducati garantiu a Enea que Motocicleta 2023uma A cada dois anos como piloto oficial ele é Atualizações em tempo real. Assinatura chegará na próxima semana“.